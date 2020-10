Pago in qualità di vincitore dell’edizione numero 10 di Tale e quale show parteciperà da venerdì prossimo 30 ottobre al consueto torneo dei campioni insieme a Virginio, Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sol e Sergio Muniz compagni di questa serie dello show campione di ascolti di Rai1. Come è noto insieme a loro ci saranno Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi migliori quattro dell’edizione 2019 di Tale e quale show.

Questa pattuglia di cantanti si contenderanno dunque la vittoria del torneo 2020 di questo programma diretto e condotto da Carlo Conti. Nella prima delle tre puntate in programma di questo torneo ci sarà un quarto giurato che per altro ha già partecipato in passato in questo ruolo nel varietà di Rai1.

Insieme ai titolari Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello e Loretta Goggi ci sarà venerdì anche l’attore e regista Carlo Verdone, dando alla giuria della prima delle tre puntate del torneo 2020 di Tale e quale show un quid di autorevolezza sicuramente importante.

Non resta dunque che ricordare l’appuntamento di venerdì 30 ottobre per la prima delle tre puntate del torneo 2020 di Tale e quale show, in diretta dagli studi Rai “Frizzi” di Roma con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti e con Carlo Verdone nel ruolo di quarto giurato.