Tale e Quale Show 2020, Pago è il vincitore della decima edizione

Tale e Quale Show 2020, il vincitore della decima edizione dello show del venerdì sera di Rai 1 è Pago. Il cantautore, passato negli ultimi anni alle cronache per le sue storie d’amore tormentate, torna a trionfare in un programma televisivo in cui è il canto a farla da padrone. Pago si è aggiudicato il primo premio interpretando stasera, nella puntata finale di venerdì 23 ottobre 2020, Bruce Springsteen agli inizi della sua carriera, nel brano Dancing in the dark.

Dopo aver vinto nel 2006 la terza edizione di Music Farm, Pago supera Virginio e Barbara Cola nella classifica generale di Tale e Quale Show con 362 punti, ottenendo anche il placet dell’intera squadra dei coach, che gli ha assegnato 10 punti bonus. Il cantautore sardo aveva pienamente convinto la giuria nella terza e nella quarta puntata, tanto da raggiungere per due puntate di fila il primo posto. Oltre alle fortunate performance nei panni di Fabrizio Moro (Portami via) e Tony Hadley (Gold), da ricordare anche le imitazioni di Francesco Gabbani (Viceversa) e Rino Gaetano (A mano a mano).

Nella classifica finale, determinata dal punteggio ottenuto con le esibizioni, dai 10 punti extra dei giurati e da quelli già menzionati dei coach, medaglia di argento per Virginio (348 punti) e Barbara Cola (332 punti). Carolina Rey (307 punti), Giulia Sol (283 punti) e Sergio Muniz (253) parteciperanno con il vincitore al Torneo con i quattro migliori della scorsa edizione: Agostino Penna, Francesco Monte, Lidia Schillaci e Jessica Morlacchi.