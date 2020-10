Torna Tale e Quale Show, il varietà del sabato sera targato Rai 1, condotto da Carlo Conti. Oggi, venerdì 23 ottobre, andrà in scena la puntata finale della decima edizione del programma, in cui verrà nominato il vincitore della stagione. Oltre alla proclamazione, verrano rivelati i nomi di coloro che prenderanno parte al Torneo in cui si eleggerà il Campione di Tale e Quale Show 2020. Al torneo, previsto in onda dal 30 ottobre al 13 novembre, parteciperanno i sei migliori artisti dell’edizione corrente – tre uomini e tre donne – e i quattro migliori del 2019. Tvblog seguirà in diretta la trasmissione dalle ore 21.25. Ecco le anticipazioni della finale della decima edizione di Tale e Quale Show.

Tale e Quale Show, anticipazioni di venerdì 23 ottobre 2020

Come sta andando la classifica e quali sono gli accoppiamenti previsti per la puntata di Tale e Quale Show di venerdì 23 ottobre 2020? Dopo la vittoria di Carolina Rey nei panni di Gaia, la classifica vede sul podio Pago, seguito da Virginio e da Barbara Cola. A scendere troviamo Carolina Rey, Giulia Sol, Sergio Muniz, Francesca Manzini, Francesco Paolantoni, Luca Ward e Carmen Russo. Ecco le esibizioni di stasera:

Barbara Cola sarà Fiorella Mannoia;

Francesca Manzini sarà Patty Pravo;

Carolina Rey sarà Elisa;

Carmen Russo sarà Madonna;

Giulia Sol sarà Irene Cara;

Sergio Muniz sarà Mal:

Francesco Paolantoni sarà Frank Sinatra;

Pago sarà Bruce Springsteen;

Virginio sarà Bruno Mars;

Luca Ward sarà Domenico Modugno.

Tale e Quale Show 2020, il programma

A giudicare le esibizioni dei concorrenti, i tre giurati seduti al bancone: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Toccherà invece a Gabriele Cirilli – mascherato chissà da chi! – animare lo studio con la sua jingle machine. Il valido sostegno nella preparazione delle esibizioni è invece dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e dell’imitatrice Emanuela Aureli.

Tale e Quale Show, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it.