Tale e Quale Show supera Tradimento di 5 punti: aumenta il divario tra Rai e Mediaset. Quarto Grado oltre il 10%. I dati Auditel del 24 ottobre 2025

Squadra che vince non si cambia. Carlo Conti è ancora dominatore incontrastato del venerdì sera con Tale e Quale Show: il programma basato sulla riproposizione dei talenti musicali e internazionali per mezzo di esibizioni tributo da concorrenti selezionati si dimostra essere ancora una risorsa valida e coinvolgente per il pubblico.

I telespettatori, infatti, scelgono il programma in maniera sempre più convinta. Gli ascolti aumentano settimana dopo settimana: in questa particolare circostanza, Tale e Quale ha ottenuto uno Share del 20,1% contro Tradimento su Canale 5 che si è fermato al 15,1%. Un divario di 5 punti che pesa, la distanza al venerdì sera tra le due reti ammiraglia comincia a essere importante. In termini attivi e passivi.

Tale e Quale porta Conti al 20%, Tradimento staccato di 5 lunghezze

Cologno Monzese non smette di investire sulle soap turche, ma i risultati parlano chiaro. Il gap fra i contenuti è netto. Piersilvio Berlusconi dovrà fare i conti con questo divario, la stessa cosa Viale Mazzini che si gode la supremazia nella prima serata ma persiste con le percentuali a singhiozzo in access. Affari Tuoi, nello specifico, è ancora indietro rispetto a La Ruota della Fortuna. Distanza di 3 punti che diventa pesante in rapporto alla reiterazione del confronto. Senza contare che Scotti, due sere fa, è arrivato al 27%.

Botta e risposta televisivo interessante non solo per la statistica. Tornando alla prima serata, invece, Rai2 si ferma al 2,3% di Share con Addio al Nubilato 2 – L’Isola Che Non C’è. Raddoppia, invece, Italia Uno – con il 4,3% grazie ad Assassins Club. Quarto Grado, su Rete4, ingrana ulteriormente e supera il 10% di Share con quasi un milione e 300mila telespettatori.

Fratelli di Crozza anima la Nove

FarWest, su Rai3, si attesta al 3,7% di Share. La7 fa un balzo in avanti grazie a Propaganda Live con Diego Bianchi e l’ultima frontiera dell’infotainment al 6,3% di Share. Pechino Express stabile al 2,5% di Share, mentre Fratelli di Crozza – sul Nove – arriva al 5,4% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Rai4, con Shorta, Iris che sceglie Scommessa con La Morte e RaiMovie che punta su Prigionieri del Cielo. RealTime, invece, ripropone Bake Off – Dolci in Forno.