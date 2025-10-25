Tale e Quale Show supera Tradimento di 5 punti: aumenta il divario tra Rai e Mediaset. Quarto Grado oltre il 10%. I dati Auditel del 24 ottobre 2025
Tale e Quale Show domina ancora la serata del venerdì in tv. Largamente staccato Tradimento su Canale 5, Carlo Conti trova la quadra di un programma che non si rinnova ma conquista il pubblico.
Squadra che vince non si cambia. Carlo Conti è ancora dominatore incontrastato del venerdì sera con Tale e Quale Show: il programma basato sulla riproposizione dei talenti musicali e internazionali per mezzo di esibizioni tributo da concorrenti selezionati si dimostra essere ancora una risorsa valida e coinvolgente per il pubblico.
I telespettatori, infatti, scelgono il programma in maniera sempre più convinta. Gli ascolti aumentano settimana dopo settimana: in questa particolare circostanza, Tale e Quale ha ottenuto uno Share del 20,1% contro Tradimento su Canale 5 che si è fermato al 15,1%. Un divario di 5 punti che pesa, la distanza al venerdì sera tra le due reti ammiraglia comincia a essere importante. In termini attivi e passivi.
Tale e Quale porta Conti al 20%, Tradimento staccato di 5 lunghezze
Cologno Monzese non smette di investire sulle soap turche, ma i risultati parlano chiaro. Il gap fra i contenuti è netto. Piersilvio Berlusconi dovrà fare i conti con questo divario, la stessa cosa Viale Mazzini che si gode la supremazia nella prima serata ma persiste con le percentuali a singhiozzo in access. Affari Tuoi, nello specifico, è ancora indietro rispetto a La Ruota della Fortuna. Distanza di 3 punti che diventa pesante in rapporto alla reiterazione del confronto. Senza contare che Scotti, due sere fa, è arrivato al 27%.
Botta e risposta televisivo interessante non solo per la statistica. Tornando alla prima serata, invece, Rai2 si ferma al 2,3% di Share con Addio al Nubilato 2 – L’Isola Che Non C’è. Raddoppia, invece, Italia Uno – con il 4,3% grazie ad Assassins Club. Quarto Grado, su Rete4, ingrana ulteriormente e supera il 10% di Share con quasi un milione e 300mila telespettatori.
Fratelli di Crozza anima la Nove
FarWest, su Rai3, si attesta al 3,7% di Share. La7 fa un balzo in avanti grazie a Propaganda Live con Diego Bianchi e l’ultima frontiera dell’infotainment al 6,3% di Share. Pechino Express stabile al 2,5% di Share, mentre Fratelli di Crozza – sul Nove – arriva al 5,4% di Share. Il resto del palinsesto generalista italiano è equamente diviso tra Rai4, con Shorta, Iris che sceglie Scommessa con La Morte e RaiMovie che punta su Prigionieri del Cielo. RealTime, invece, ripropone Bake Off – Dolci in Forno.