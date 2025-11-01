Tale e Quale Show sfiora il 20%, ma Tradimento guadagna terreno. Propaganda Live vicino al 6%. I dati Auditel del 31 ottobre 2025

L’inverno è prossimo. Novembre, anche televisivamente, è il mese delle certezze. Si capirà su quali programmi gli italiani possono contare e quali sono, invece, i formati da rivedere. I primi freddi richiamano la platea televisiva davanti al piccolo schermo: la differenza la faranno i contenuti e soprattutto le offerte a disposizione. Lo streaming non è più il male assoluto, né tantomeno il nemico annunciato della generalista. Comincia a essere, per gli addetti ai lavori, una variabile con cui fare i conti che non sposta, però, gli equilibri in maniera eccessiva.

La notte di Halloween, in televisione, non ha spaventato nessuno. Anzi, la fine di ottobre ha dato agli italiani le solite certezze del venerdì sera: Tale e Quale Show è arrivato al 19,9% di Share. Questo vuol dire che la trasmissione di Carlo Conti, nonostante le critiche di una parte degli addetti ai lavori, circa il mancato innesto di stimoli all’interno di un formato che non si rinnova, rappresenta una sicurezza per il pubblico. Il conduttore è stato bravo a fidelizzare un nutrito gruppo di ascolto, merito anche del cast corale che compone lo show.

Tale e Quale Show vicino al 20%, Tradimento al 16% recupera un punto percentuale

Se a Viale Mazzini sembra andare tutto per il meglio, dalle parti di Cologno Monzese continuano le grandi manovre. Si susseguono le indiscrezioni su possibili cambi di palinsesto, ma la realtà è un’altra: Tradimento ottiene il 16% di Share. La soap guadagna terreno sulla concorrenza, la rete ammiraglia di Mediaset sembra essere contenta di questa graduale risalita e spera – anche con l’approdo di Tali e Quali Show sul primo canale, la versione nip del contenitore di Carlo Conti con Nicola Savino alla conduzione – di rosicchiare ulteriore margine rispetto all’avversario principale.

Le altre reti del palinsesto fanno scelte diverse che pagano in parte. Cairo ringrazia sentitamente. Propaganda Live, su La7, arriva quasi al 6% di Share. Un risultato importantissimo per quella che è ormai una consuetudine dell’emittente. In termini di fedeltà, anche Diego Bianchi e i suoi compagni d’avventura hanno capitalizzato un nutrito stuolo di affezionati. Percentuale in costante crescita. Discorso analogo, con numeri e risultati differenti, si può fare con Quarto Grado. Rete4, occupandosi di politica e attualità, arriva al 9,3%. ItaliaUno si rifugia in Land Of Bad che rende parzialmente ottenendo il 6,7% di Share. Le inchieste di Salvo Sottile, con Far West, si fermano al 3,2% di Share.

Maurizio Crozza veterano alla Warner Bros, Pechino Express stabile su Tv8

Assassinio a Venezia, sul secondo canale della Rai, sfiora il 4% di Share, mentre Pechino Express su Tv8 – il canale in chiaro di Sky – si ferma al 2,8%. Il cambio di rete per il reality on the road non ha aiutato. Sul Due, qualche anno fa, i risultati per Costantino Della Gherardesca e i partecipanti erano molto diversi. Fratelli di Crozza, sul Nove, si attesta al 5% di Share, per il comico ligure è una nota di merito. Ormai veterano alla Warner Bros, Crozza riesce sempre a conquistare una fetta importante di pubblico considerando gli standard del canale. Imporsi con stilemi e paradigmi sempre nuovi non è semplice: Amadeus docet. Fazio resta l’eccezione che conferma la regola.

Il Monaco, sul Canale 20, raggiunge l’1,6% di Share. Iris punta su Changeling e arriva all’1,7% di Share. Discorso diverso per RaiPremium che supera l’1% confermandosi un’appendice importante del Servizio Pubblico: il canale ripropone le repliche dei programmi cult della settimana, stavolta è toccato a Makari 4.

BakeOff – Dolci in forno cult di RealTime, Makari in replica su RaiPremium supera l’1%

La riproposizione della fiction ha confermato che coloro che perdono terreno e puntate la domenica, poi, si sintonizzano altrove per recuperare. L’impatto della fiction con Claudio Gioè la domenica è parziale solo per una questione di orario: comincia troppo tardi e i telespettatori preferiscono virare su RaiPremium il venerdì, oppure rivedere le intere puntate su RaiPlay. Restando in tema Rai, Samaritan – su Rai4 – arriva all’1,4% di Share.

BakeOff – Dolci in forno rimane stabile al 3% su RealTime, la percentuale è incoraggiante. Il cambio di conduzione, da Benedetta Parodi a Brenda Lodigiani, non ha inficiato sugli equilibri della trasmissione. In termini d’ascolto i risultati restano su standard positivi, un dato importante da cui ripartire per il canale. Cambia l’ordine dei fattori, inclusa la conduzione, ma non il risultato. Stesso iter nel preserale: Raiuno e Canale 5 si danno battaglia e cercano di cambiare in meglio per accattivare i telespettatori, ma il responso è sempre molto simile.

Scotti e De Martino sempre più vicini: la sfida è aperta in access prime time

Gerry Scotti e Samira Lui, con La Ruota della Fortuna in versione Halloween per la notte più spaventosa dell’anno, ottengono il 24,7% di Share. Subito dietro Affari Tuoi: Stefano De Martino ha puntato per un profilo più standard, niente maschere o espedienti particolari. Le gag e le sorprese in studio, tra pacco nero, cambi e offerte, portano al 23,2% di Share. Il gap, ormai, è minimo. Il sorpasso non è ancora avvenuto, ma i concorrenti restano appaiati. La sfida nell’access prime time è più viva che mai, aspettando la Lotteria Italia dove il gioco dei pacchi – con lo speciale dedicato – potrà garantire un’importante sferzata a Viale Mazzini. Mediaset, con la collaborazione di Gerry Scotti, prepara le sue contromosse.