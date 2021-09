Tale e Quale Show, l’omaggio a Raffaella Carrà

Come promesso, Tale e quale show inizia la stagione 2021-2022 nel ricordo di Raffaella Carrà.

“Con la mi’ Loretta Goggi e con tutta la squadra abbiamo deciso di dedicare l’intera stagione di Tale e Quale Show a Raffaella Carrà. Questo è il primo varietà della stagione per Rai 1 e ci è sembrato giusto ricordarla dedicandole l’intero anno”

dice Carlo Conti aprendo la prima puntata del 17 settembre 2021. Del resto era stato già annnunciato in conferenza stampa che questa edizione sarebbe stata dedicata alla Carrà.

Come la si ricorda? Con un montaggio veloce delle varie imitazioni della Regina nel corso delle precedenti 10 edizioni, che costituiscono di fatto una raccolta dei suoi maggiori successi discografici, tra sigle e brani di notorietà internazionale. Si va da Chissà se va, Tanti auguri, Rumore, Tuca Tuca, giusto per citarne alcune. E in chiusura c’è un estratto della telefonata che proprio la Carrà fece in diretta lo scorso anno per ringraziare dell’ennesimo omaggio. Una telefonata che si chiuse con un in bocca al lupo a Conti e ai concorrenti e con un “buon lavoro per sempre” che sa davvero di eternità. “E quel ‘Buon lavoro per sempre’ me lo porto nel cuore” aggiunge Carlo Conti prima di dedicare la prima standing ovation dell’anno proprio a lei.

Vedremo se poi ci sarà un modo per ricordare Raffaella Carrà anche nelle altre puntate di questa undicesima edizione, al di là di qualche (direi certa) nuova imitazione tra quelle che saranno proposte in questa gara. Un estratto di qualche sua apparizione tv in una edizione dedicata alla Carrà ci starebbe bene, anche solo una chicca a inizio puntata.

In fondo, quel che più ha emozionato in questo omaggio iniziale non è stato certo il montaggio delle varie esibizioni dei concorrenti, quanto piuttosto risentire la voce e la risata della Carrà. Una risata inimitabile che ha accompagnato l’ennesimo gesto generoso di una grande professionista. La regina resta una sola, anche se non è più questi schermi, ma in fondo è sempre in tv.