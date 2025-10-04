Tale e Quale Show prende il largo, Tradimento notevolmente staccato. Pechino Express supera il 3%. I dati Auditel del 3 ottobre 2025

Tale e Quale Show vince la serata degli ascolti. Il venerdì sera è di Carlo Conti. Tradimento fatica su Mediaset, comincia bene Pechino Express su TV8.

Il venerdì sera continua a essere appannaggio di Raiuno. Tale e Quale Show prosegue la propria cavalcata, dopo il promettente esordio della settimana scorsa. Il programma, pur essendo rinnovato esclusivamente nello studio e nella struttura architettonica, continua a convincere i telespettatori che lo scelgono indistintamente rispetto a Tradimento. La fiction di Canale 5. Carlo Conti e le riproposizioni illustri di grandi successi del momento e del passato conquistano il 19,9% di Share.

La concorrenza di Mediaset rimane stabile al 14,8%. Non ci sono soltanto le reti ammiraglia. Rai2 scommette su La Furia di Un Uomo e “incassa” il 4,7% di Share con un totale di 785.000 spettatori interessati. Robin Hood, su Italia Uno, aumenta di un punto e gli spettatori interessati sono 903.000. 5,7% di Share complessivo.

Tale e Quale Show stacca Tradimento, Pechino Express bene anche nella nuova edizione

Far West, con Salvo Sottile su Rai3, arriva al 2,6%. Rete4, invece, propone Quarto Grado che conquista il 9,3% coinvolgendo 1.209.000 spettatori. Propaganda Live, su La7, scende di un punto e si ferma all’8,1%. Sul Nove Maurizio Crozza fa respirare la rete portandola al 5,1% di Share con 894.000 telespettatori. Arriviamo, quindi, alla nuova edizione di Pechino Express: viaggi e avventura garantiscono a Costantino della Gherardesca e i suoi inviati il 3,1% di Share per 489.000 telespettatori.

Il Canale 20 supera l’1% di Share con Star Trek. Mentre Rai4 sceglie Kung Fu Jungle che si ferma all’1%. Iris li batte entrambi grazie a Una 44 magnum per l’ispettore Callaghan che conquista l’1,8% di Share. La restante parte del palinsesto generalista italiano è equamente divisa tra la replica di Balene – Amiche per sempre in replica su RaiPremium e Bake Off – Dolci in forno su Real Time di nuovo superiore al 3%.