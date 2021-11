La finale di Tale e quale show parte con un inizio diverso e inusuale rispetto al solito, nulla a che vedere però con l’ultima puntata di questa edizione, che tornerà poi con il Torneo del 19 novembre. Ad aprire la puntata è infatti Loretta Goggi che riceve un importante riconoscimento certificato FIMI: disco di platino per Maledetta primavera, che solo nel 2021 ha raggiunto le 70.000 unità di ascoltatori, a distanza di quarant’anni dall’uscita della canzone.

A consegnarlo all’artista è stato Carlo Conti, che ha così ancora una volta omaggiato la Goggi dopo averla già invitata agli ultimi Seat music awards dove era tornata ad esibirsi sulle note della canzone – senza esibizione live – proprio per celebrare l’importante cifra tonda raggiunta dal pezzo.

“Ringrazio il mio pubblico perché è tanto, mi vogliono bene e sono felice perché se questa canzone dopo quarant’anni ancora viene scaricata o acquistata lo devo al pubblico. Ringrazio anche la Warner per aver pensato di fare questo disco virtuale” ha commentato Loretta Goggi.

Ma la sorpresa iniziale non è finita qui. Per completare l’omaggio alla giurata Carlo Conti e i suoi autori hanno pensato a una riedizione di una storica imitazione di Loretta Goggi, quella fatta da Serena Autieri, che così questa sera è tornata a Tale e quale show, dopo aver vinto la prima edizione del talent show di Rai 1.

L’Autieri ha avuto così la possibilità di promuovere in prima serata il ritorno di Dedicato, che come vi abbiamo già raccontato tornerà in onda con un’edizione invernale dal prossimo 13 novembre con alcune novità, a partire dal giorno e dall’orario di messa in onda (al sabato pomeriggio, dalle 14:00 alle 15:30).

“È sempre un’emozione incredibile cantare la tua canzone Loretta con l’abito e poi davanti a te” ha ammesso Serena Autieri dopo la performance.