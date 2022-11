Tale e Quale Show – Il torneo 2022: vince Antonino Spadaccino

Antonino Spadaccino si aggiudica il torneo di Tale e Quale Show 2022. L’ex concorrente di Amici, già vincitore del talent show di Maria De Filippi e dello stesso programma Rai, ha convinto tutti interpretando Marco Masini in Ci vorrebbe il mare. TvBlog qualche giorno fa aveva spoilerato la vittoria dell’artista foggiano.

Al secondo posto la comica Valentina Persia che ha proposto un’ottima interpretazione di Gabriella Ferri. Medaglia di bronzo per Andrea Dianetti nelle vesti di Damiano dei Måneskin e per l’attore e modello Gilles Rocca in versione Franco Califano. A seguire l’emozionante Francesca Alotta-Mia Martini e Deborah Johnson nei panni di Tina Turner. La classifica è proseguita con l’attrice ed ex gieffina Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin, il velino Pierpaolo Pretelli in quelli di Achille Lauro, I Gemelli di Guidonia in versione Bee Gees. E, infine, ecco Elena Ballerini che ha interpretato Antonella Ruggiero, Dennis Fantina che si è trasformato in Michele Zarrillo e Stefania Orlando che si è presentata sul palco per interpretare Caterina Caselli.

A sfidarsi sono stati come di consueto i sei campioni dell’edizione appena conclusa e i primi sei classificati nella scorsa edizione. A giudicarli la tradizionale giuria composta dal comico Giorgio Panariello, la showgirl Loretta Goggi, il paroliere Cristiano Malgioglio, che ha garantito come di consueto un po’ di pepe alla serata oltre ai suoi aneddoti strepitosi al limite dell’inverosimile, oltre al tandem costituito da Gabriele Cirilli e da Francesco Paolantoni, questi ultimi autori di divertentissimi duetti ogni venerdì sera.

Nel corso della puntata di Tale e Quale Show – Il torneo hanno fatto passerella Alba Parietti per presentare il drag show Non sono una signora, in partenza su Rai 2 dal 7 dicembre in prime time e Drusilla Foer, per promuovere la nuova edizione de L’Almanacco del giorno dopo sulla stessa rete dal 12 dicembre alle 19.50.