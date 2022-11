Domani, venerdì 18 novembre 2022, su Rai1 andrà in onda la finalissima, detta anche il torneo dei campioni, di Tale e quale show, la fortunata trasmissione di e con Carlo Conti. A sfidarsi saranno i sei campioni della dodicesima edizione, appena conclusa, e i primi sei classificati nella scorsa edizione. In pratica, in gara ci sono Antonino, Andrea Dianetti, Gilles Rocca, Elena Ballerini, Valentina Persia e Rosalinda Cannavò più i Gemelli di Guidonia, Francesca Alotta, Dennis Fantina (che sostituisce Ciro Priello, impegnato in teatro), Deborah Johnson, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.

A determinare la classifica la confermatissima giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e dal quarto giudice a sorpresa (ve lo abbiamo svelato nelle scorse ore), oltre alle preferenze che i singoli concorrenti possono assegnare dopo aver assistito a tutte le esibizioni.

ATTENZIONE SPOILER! Tale e quale show, chi ha vinto la finalissima

La puntata è stata registrata nelle scorse ore a Roma, negli studi televisivi Fabrizio Frizzi, e noi di TvBlog siamo in grado di anticipare la classifica finale. Se non volete rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di interrompere qui la lettura.

Se, invece, non vedete l’ora di conoscere l’esito del torneo che andrà in onda domani sera su Rai1, proseguite pure.

Stando a quanto ci risulta, a trionfare è stato Antonino Spadaccino nei panni di Marco Masini. Al secondo posto Valentina Persia tale e quale a Gabriella Ferri. Medaglia di bronzo per Andrea Dianetti nelle vesti dei Måneskin e per Gilles Rocca in versione Franco Califano. A seguire Francesca Alotta-Mia Martini e Deborah Johnson-Tina Turner. La classifica prosegue con Rosalinda Cannavò nei panni di Francesca Michielin, Pierpaolo Pretelli in quelli di Achille Lauro, I Gemelli di Guidonia in versione Bee Gees. E, per finire, ecco Elena Ballerini che ha interpretato Antonella Ruggiero, Dennis Fantina che si è trasformato in Michele Zarrillo e Stefania Orlando che si è presentata sul palco come Caterina Caselli.