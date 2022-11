Si parte venerdì sera 18 novembre con il torneo dei campioni 2022 dell’edizione in onda di Tale e quale show su Rai1. I primi 6 concorrenti dell’attuale serie dello show campione di ascolti del venerdì sera (record di stagione venerdì scorso con 4.454.000 telespettatori ed il 28,07% di share) si confronteranno con i migliori concorrenti dell’edizione passata, al fine di eleggere il campione assoluto del programma prodotto con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol shine Italy, facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Nell’ultima emissione di questo varietà diretto e condotto da Carlo Conti è stato laureato campione il buon Antonino Spadaccino che ora si confronterà con gli altri suoi colleghi qualificati per questo super torneo 2022. Fra gli eliminati venerdì scorso figuravano anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli, che nelle puntate di questa serie di Tale e quale show hanno impersonato alcune coppie di cantanti, in teoria dunque nella puntata dedicata al torneo di campioni non ci sarebbero dovuti essere, in realtà saranno presenti ancora venerdì sera presso gli studi romani della Rai intitolati a Fabrizio Frizzi.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni stavolta non saranno in puntata come concorrenti, ma si metteranno dall’altra parte della barricata, saranno infatti -in coppia- il quarto giurato dell’ottava puntata, dedicata al torneo dei campioni, di Tale e quale show 2022. Cirilli e Paolantoni infatti affiancheranno gli storici giurati del programma, ovvero Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nel corso della puntata si segnala pure la presenza di Alba Parietti, a breve in onda su Rai2 con lo spettacolo di varietà Non sono una signora.

Appuntamento dunque per l’ottava puntata di Tale e quale show 2022 diretta e condotta da Carlo Conti con il torneo dei campioni, per venerdì sera 18 novembre 2022 in prima serata su Rai1.