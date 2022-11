Questa sera, venerdì 11 novembre 2022, andrà in onda su Rai 1, la settima puntata della dodicesima edizione di Tale e Quale Show, varietà e talent show per vip dedicato alle imitazioni condotto da Carlo Conti, con la partecipazione di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio nel ruolo di giurati.

Tale e Quale Show, prodotto da Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy, è un programma scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. La regia è firmata da Maurizio Pagnussat.

Tale e Quale Show 2022, finale 11 novembre: anticipazioni

Stasera andrà in onda la finale di quest’edizione, al termine della quale verrà decretato il vincitore. La prossima settimana, invece, si svolgerà il Torneo dei Campioni.

Questa sera vedremo le imitazioni di Christina Aguilera (Elena Ballerini), Katy Perry (Rosalinda Cannavò), Donna Summer (Samira Lui), Nicole Kidman (Valeria Marini), Fiorella Mannoia (Alessandra Mussolini), Amy Winehouse (Valentina Persia), Gianna Nannini (Andrea Dianetti), Claudio Villa (Claudio Lauretta), Fabrizio Moro (Gilles Rocca), Riccardo Cocciante (Antonino) e Loretta e Daniela Goggi (Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli).

La classifica provvisoria vede attualmente in testa Antonino, seguito da Andrea Dianetti ed Elena Ballerini.

Il quarto giudice, svelato in anteprima da TvBlog, sarà Ubaldo Pantani, nei panni di Roberto D’Agostino.

La classifica di puntata sarà determinata dai voti della giuria, da quelli dei concorrenti e dalle preferenze che i telespettatori esprimeranno tramite Facebook e Twitter.

Tale e Quale Show 2022, cast, vip, giuria e coach: chi sono?

Come scritto in precedenza, i concorrenti di quest’edizione sono Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia, Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca, Antonino Spadaccino e Francesco Paolantoni (in coppia con Gabriele Cirilli).

I concorrenti sono seguiti nel loro percorso dai vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e dall’actor coach Emanuela Aureli.

Tutti i concorrenti cantano dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 2022, finale 11 novembre: dove vederlo in tv e in streaming

Sarà possibile seguire Tale e Quale Show 2022 in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay.

Noi di TvBlog seguiremo l’appuntamento con il nostro liveblogging.