Venerdì 11 novembre in prima serata su Rai1, dopo il consueto appuntamento con il gioco a premi Soliti ignoti il ritorno, torna il programma campione di ascolti Tale e quale show giunto alla sua settima emissione di questa nuova serie. Ormai il programma diretto e condotto da Carlo Conti è largamente la trasmissione più vista del venerdì sera televisivo, battendo nettamente il programma concorrente diffuso da Canale 5, quella fiction prodotta da Lux intitolata Viola come il mare, che si regge sulla presenza dello zoccolo duro del pubblico amante del patinato personaggio delle telenovele e del gossip nostrano Can Yaman.

Dicevamo dunque del ritorno in televisione di Tale e quale show con la sua settima puntata di questa nuova fortunata serie, dopo la sesta vinta dall’ottimo Andrea Dianetti con la sua intensa e bella interpretazione di Irama nella canzone “Ovunque sarai“.

Cast e giuria si stanno preparando alla nuova puntata di questo show campione di ascolti realizzato con l’amabile collaborazione della società di produzione Endemol Shine Italy facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Naturalmente come d’abitudine i concorrenti di Tale e quale show 2022 saranno giudicati dall’ineffabile giuria del programma diretto e condotto da Carlo Conti. Anche questa settimana dunque Loretta Goggi, di cui vi abbiamo anticipato i contorni del suo ritorno nelle vesti di padrona di casa di un nuovo show su Rai1, insieme a Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello giudicheranno le esibizioni dei concorrenti del programma e a loro si aggiungerà un quarto giurato che questa settimana sarà Roberto D’Agostino.

Come d’abitudine non sarà il vero D’Agostino a sedere dietro il tavolo della giuria del programma, ma un suo autorevole imitatore e cioè Ubaldo Pantani, grande comico ed apprezzato imitatore. Appuntamento dunque per la settima puntata di Tale e quale show 2022 venerdì 11 novembre 2022 in prima serata su Rai1 con Roberto D’Agostino quarto giurato, il tutto naturalmente con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.