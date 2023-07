Tempo fa, parlammo del gemellaggio non ufficiale tra Tale e Quale Show e Amici, con il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti che, negli anni passati, ha offerto una seconda possibilità a più di un ex concorrente del talent show di Canale 5 finito nel dimenticatoio.

Di recente, invece, il gemellaggio più palese riguardante Tale e Quale Show sembra essere quello con il Grande Fratello Vip (entrambi i programmi sono prodotti da EndemolShine Italy). Il varietà delle imitazioni giunto alla dodicesima edizione, infatti, negli ultimi anni, pesca a piene mani dagli ex concorrenti del reality di Canale 5, in un legame tra i due programmi che denota quasi un rapporto di conseguenza.

Molti ex concorrenti del GF Vip, infatti, subito dopo aver vissuto nella casa di Cinecittà, hanno avuto la possibilità di mostrare il loro talento artistico, reale o presunto, nello show di Rai 1: prima il GF Vip e poi Tale e Quale Show, questa è la regola.

Se nella prossima edizione in onda a settembre, quindi, vedremo Pamela Prati, Maria Teresa Ruta, Ginevra Lamborghini e Alex Belli, ricordando le scorse edizioni, sono da citare anche le partecipazioni di Francesco Monte nel 2019, Pago nel 2020, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando nel 2021, Rosalinda Cannavò e Valeria Marini nel 2022.

Da registrare, a volte, anche il percorso inverso, come nei casi di Matilde Brandi, Carmen Russo o Benedetta Mazza ma è soprattutto la consequenzialità tra GF Vip e Tale e Quale Show in quest’ordine a far parlare, pensando anche al desiderio di Mediaset di “ripulire” il suo reality di punta, evitando le derive trash viste soprattutto nell’ultima edizione.

Fa strano, ad esempio, vedere Ginevra Lamborghini, squalificata dal GF Vip per una frase infelice ai danni di Marco Bellavia (“Si merita di essere bullizzato!”) esibirsi in un contesto più istituzionale come uno show di Rai 1, segno che la distanza tra le due aziende, da questo punto di vista, si è decisamente ridotta. In tal caso, parlando di altri programmi, è da citare anche Belve, dove si intervistano personaggi provenienti da una tv che in molti definirebbero trash (Floriana Secondi, Giacomo Urtis, Alessandra Celentano).

Particolare fu anche la presenza di Rosalinda Cannavò, coinvolta nel caso Ares esploso proprio durante la sua partecipazione al GF Vip, o la presenza di Pierpaolo Pretelli che ha regalato a quest’ultimo l’illusione di essere uno showman affermato. Anche Alex Belli è un personaggio che, a Mediaset, ha destato più di una polemica e perplessità con la sua vita trasformata in un gossip perpetuo.

Anche la presenza di Cristiano Malgioglio, che ha portato un po’ di pepe in una giuria che aveva fatto del buonismo il proprio marchio di fabbrica, ha indicato un cambio di direzione a Tale e Quale Show, facendolo diventare una sorta di talent/reality, reality come il GF Vip, addirittura con gli stessi personaggi in comune.