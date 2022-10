Torna in onda stasera, 14 ottobre 2022, Tale e Quale Show con la terza puntata. Dopo essersi confermato leader del prime time una settimana fa, è tutto pronto all’interno degli studi televisivi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma per il varietà di punta di Rai 1 condotto da Carlo Conti. In giuria, come sempre, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, affiancati da una imitazione diversa a settimana, come quarto giudice. E stasera ci sarà… l’imitatore di Mario Giordano. Noi di TvBlog seguiremo la puntata con il nostro consueto liveblogging a partire dalle 21.20. Ecco, a seguire, tutte le anticipazioni.

Tale e Quale Show, puntata 14 ottobre 2022, imitazioni

La seconda puntata di Tale e Quale è stata vinta da Antonino che ha dunque bissato il successo dell’esordio: la sua ‘Leave a light on’ di Tom Walker ha avuto la meglio su tutti (secondo posto per Andrea Dianetti-Gianni Morandi e terza posizione per Claudio Lauretta-Pino Daniele).

Chi riuscirà a trionfare in questo terzo appuntamento? Gli abbinamenti sono davvero intriganti e promettono non solo grande spettacolo, ma anche parecchio divertimento. Vediamoli. Elena Ballerini sarà alle prese con Céline Dion, Rosalinda Cannavò imiterà Dua Lipa, Samira Lui vestirà i panni di Gaia, Valeria Marini avrà le sembianze di Patty Pravo, Alessandra Mussolini se la vedrà con Lady Gaga, Valentina Persia sarà Clementino, Andrea Dianetti si metterà alla prova con Claudio Baglioni, Claudio Lauretta si trasformerà in Zucchero, Gilles Rocca interpreterà Dargen D’Amico, Antonino proverà il tris con Fausto Leali, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il personal coach “personale” Gabriele Cirilli ricorderanno il mito di Stanlio e Ollio. Tutti canteranno esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli.

La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca e Claudio Lauretta. Ovviamente, i punti di differenza sono pochi e dunque è possibile già in questa terza puntata una vera rivoluzione. In perfetta sintonia e sempre in equilibrio tra loro, saranno come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio a giudicare gli Artisti, pronti a “conquistare” i loro voti a colpi di… trasformismo. Come da prassi, ci sarà anche un quarto giurato… speciale.

Puntata 14 ottobre 2022, dove vederlo in tv e streaming

Tale e Quale Show andrà in onda stasera, 14 ottobre 2022, dalle 21.20 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Noi seguiremo lo show con il nostro liveblogging a partire dalle 21.20.