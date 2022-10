Prosegue il cammino nell’etere televisivo nostrano della corazzata di Tale e quale show 2022 comandata dall’ammiraglio Conti Carlo che insieme a tutta la sua ciurma sta portando avanti questa nuova traversata nell’etere televisivo nostrano della sua nave ammiraglia. Quella in onda domani venerdì, 14 ottobre 2022, sarà la terza puntata di questo spettacolo musicale realizzato con l’amabile collaborazione della Endemol Shine Italy.

Come accade ogni settimana da quando è iniziata questa nuova edizione dello show del venerdì sera di Rai1, accanto ai tre inamovibili titolari giudici di questa trasmissione, è previsto l’inserimento di un quarto elemento, che come tradizione di questa edizione del programma prodotto dal dipartimento prime time della Rai, sarà impersonato da un imitatore che vestirà i panni di un noto personaggio del mondo dello spettacolo nostrano.

Accanto dunque a Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio è prevista la presenza di un altro personaggio che valuterà le esibizioni dei concorrenti in gara. Questa settimana Carlo Conti ed il suo team di ufficiali ha scelto come quarto giudice un giornalista di casa Mediaset, ovvero Mario Giordano. Ma come sempre accade in questa serie di Tale e quale show 2022 sarà un “tale e quale” al conduttore di Fuori dal coro a sedere dietro il bancone della giuria del prestigioso varietà del venerdì sera di Rai1.

Per la precisione avremo il grande Ubaldo Pantani nelle vesti del prestigioso giornalista di Rete 4 e padrone di casa del programma del martedì sera della rete Cenerentola di casa Mediaset. Insieme dunque a Giorgio Panariello, a Loretta Goggi e a Cristiano Malgioglio, ci sarà Ubaldo Pantani alias Mario Giordano, a giudicare le esibizioni dei concorrenti alla terza puntata di Tale e quale show in onda venerdì sera dopo l’access campione di ascolti Soliti ignoti, ovviamente dalle frequenze di Rai1, con la conduzione e direzione artistica di Carlo Conti.