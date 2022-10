Nuova puntata di “Tale e Quale Show”, questa sera, 28 ottobre 2022, in diretta dagli studi ‘Fabrizio Frizzi’ di Roma. Alla conduzione, come sempre, Carlo Conti. In questa quinta puntata in palio ci saranno punti fondamentali da conquistare per gli 11 protagonisti (più uno) che desiderano arrivare alla vittoria finale. La quarta puntata ha visto il trionfo di Rosalinda Cannavò che ha magistralmente imitato Francesca Michielin interpretando ‘Nessun grado di separazione’. Sul podio anche Elena Ballerini-Arisa e Valentina Persia-Gabriela Ferri. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini.

Tale e Quale Show, puntata 28 ottobre 2022, imitazioni assegnate

Ecco, a seguire, tutte le imitazioni assegnate in questa quinta puntata di Tale e Quale Show: Elena Ballerini dovrà mettersi nei panni Barbra Streisand, Rosalinda Cannavò proverà il bis di una settimana fa con Madame, Samira Lui si metterà alla prova con Grace Jones, Valeria Marini onorerà il mito di Marilyn Monroe, Alessandra Mussolini sarà la zia Sophia Loren, Valentina Persia imiterà Anastacia, Andrea Dianetti avrà i panni di Gianni Togni, Claudio Lauretta se la vedrà con Vasco Rossi, Gilles Rocca ricorderà Franco Califano, Antonino si trasformerà in Loredana Berté, il “ripetente” Francesco Paolantoni e il coach “personale” Gabriele Cirilli avranno le sembianze di Carreras, Pavarotti e Domingo (chi li accompagnerà in questa nuova avventura?).

A rischio l’imitazione di Sophia Lorena da parte di Alessandra Mussolini che, nei giorni scorsi, avrebbe manifestato apertamente l’intenzione di non indossare i panni di sua zia, nella quinta puntata del programma. Ci sarà un’imitazione B per lei? Avrà cambiato idea? Lo scopriremo solo durante la diretta di questa nuova puntata.

Tale e Quale Show, puntata 28 ottobre 2022, giuria

Uno vincerà, e per farlo dovrà convincere soprattutto Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, i tre giurati del varietà che, per l’occasione, saranno ‘aiutati’ da un quarto giudice d’eccezione. Questa sera sarà Mara Venier, interpretata da Francesca Manzini. Ma si dovranno convincere anche i propri compagni d’avventura, poiché come sempre ogni artista avrà la possibilità di partecipare alle votazioni dando la propria preferenza al collega che vorrà premiare, senza dimenticare la possibilità di ‘auto-votarsi’. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché quest’anno i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e Twitter e sono davvero tanti a farlo. Le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Al termine di ciascuna serata il punteggio complessivo più alto decreterà il vincitore di puntata mentre la classifica generale, data dalla somma dei voti di ciascun appuntamento, porterà invece all’elezione del vincitore finale, che sarà proclamato “Campione di Tale e Quale Show 12” tra due puntate.

Dove vederlo in tv e streaming

Sarà possibile seguire la quinta puntata di Tale e Quale Show in diretta su Rai 1, dalle 21.25 circa e in streaming sul sito di Raiplay. Noi di TvBlog seguiremo il programma con il nostro consueto liveblogging.