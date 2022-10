Scivola via liscio il percorso nell’etere televisivo dell’edizione 2022 di Tale e quale show, lo spettacolo musicale premiato e premiante diffuso dalla prima rete del servizio pubblico radiotelevisivo ogni venerdì in prima serata e prodotto dal dipartimento intrattenimento prime time della televisione d Stato, con l’amabile collaborazione della società di produzione televisiva Endemol Shine Italy, facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti.

Lo show di Rai1 che vede in gara -come è noto- un gruppo di celebrità intente ad imitare alcuni famosi cantanti, sottoposte al giudizio dell’ormai inamovibile giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello, torna venerdì 28 ottobre con tutta una nuova serie di esibizioni utili per scalare la classifica generale del programma diretto e condotto da Carlo Conti.

Prevista anche per la quinta puntata di questo varietà la presenza di un quarto giurato, che come è tradizione ultimamente, sarà tale e quale ad uno noto personaggio. Nella quinta puntata di Tale e quale show è prevista la presenza di un volto molto familiare al pubblico di Rai1, che la incontra tutte le domeniche pomeriggio al timone di Domenica in.

Il riferimento è naturalmente per Mara Venier, che sarà dunque la quarta giurata della quinta puntata di Tale e quale show 2022. Come accade sempre ultimamente non sarà la vera zia Mara quarta giurata venerdì sera a Tale e quale show, ma una tale e quale a lei. Chi vestirà i panni di Mara Venier venerdì sera alla quinta puntata dello show del venerdì sera di Rai1 sarà Francesca Manzini, che già l’ha replicata a Striscia la notizia, programma per altro che ha pure condotto.

Appuntamento dunque a venerdì sera 28 ottobre in prima serata su Rai1 per la quinta puntata dell’edizione 2022 di Tale e quale show, come sempre diretta e condotta da Carlo Conti.