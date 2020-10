Con la quinta puntata di Tale e Quale Show 2020 – in onda questa sera, venerdì 16 ottobre, dalle 21.25 – si festeggia anche la centesima puntata del format condotto da Carlo Conti: un traguardo importante per il programma che ormai tiene banco nel prime time del venerdì sera dal 2012. Le 100 puntate di Tale e Quale Show tengono conto anche degli spin-off e degli speciali realizzati in questi anni, come Tale e Quale Show – Duetti, NaTale e Quale Show e Tali e Quali, che tornerà anche prossimamente, ma sono il segno di un legame ormai solido tra il varietà prodotto da Rai 1 in collaborazione con Endemol Shine Italy e soprattutto del pubblico con il conduttore Carlo Conti. E senza La Corrida fermata dal Covid, Tale e Quale Show è diventato il principale strumento di contatto tra Conti e i telespettatori dell’Ammiraglia Rai.

Quota 100, quindi, per Conti e anche per lo show, che questa sera celebra la semifinale di questa edizione 2020: la prossima settimana, infatti, sarà incoronato il “Campione di Tale e Quale Show 10”, ma l’appuntamento col programma continuerà per altre tre settimane grazie al Torneo che vedrà ex concorrenti in gara per conquistare il titolo di ‘Campione di Tale e Quale Show 2020’.

In giuria come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme, con Nino Frassica giudice d’eccezione per questa settimana. A corredo, come ogni settimana, Gabriele Cirilli sarà alle prese con la sua jingle machine.

Tale e Quale Show, anticipazioni puntata 16 ottobre 2020

Partiamo dal ‘previously on’: la scorsa settimana ha vinto Pago nelle vesti di Tony Hadley in Gold e con lui sul podio sono saliti anche Virginio-Giuliano Sangiorgi e Giulia Sol-Christina Aguilera. La classifica provvisoria vede in testa proprio Pago, seguito da Barbara Cola e Virginio.

I 10 concorrenti sono pronti a cimentarsi live nelle canzoni scelte per loro e arrangiate dal maestro Pinuccio Pirazzoli. E di seguito trovate tutte le esibizioni della quinta puntata di Tale e Quale Show 2020:

Barbara Cola – Al Bano

Francesca Manzini – Jennifer Lopez

Carolina Rey – Gaia

Carmen Russo – Sophia Loren

Giulia Sol – Alessandra Amoroso

Sergio Muniz – Cat Stevens

Francesco Paolantoni – Tony Dallara

Pago – Rino Gaetano

Virginio – Mango

Luca Ward – Amanda Lear.

Il regolamento di Tale e Quale Show prevede che alla fine di ogni puntata, grazie alla somma delle due votazioni (quella dei giurati e quella degli stessi protagonisti), sarà decretato il vincitore della serata; la classifica generale, data dalla somma dei voti totali, porterà poi all’elezione del vincitore finale. Ricordiamo anche il cast nel baskstage: al grande lavoro di trucco e parrucco si aggiunge anche il lavoro dei vocal coach Maria Grazia Fontana, Dada Loi e Matteo Becucci, e la actor coach Emanuela Aureli.

100 puntate di Tale e Quale Show

Una cifra così chiama bilanci. Ed è anche normale che il primo pensiero vada a Fabrizio Frizzi, protagonista della terza stagione: a lui peraltro sono intitolati gli studi della Dear da cui va in onda il programma. Nelle 9 edizioni finora realizzate, quindi dal 2012 a oggi, si sono esibiti 124 artisti per 403 personaggi omaggiati in 1182 imitazioni. ‘New York, New York’ di Liza Minnelli, ‘Gente come noi’ di Ivana Spagna e ‘Come foglie’ di Malika Ayane sono stati i brani più eseguiti, mente Mina è stata la cantante più imitata (in 15 serate), seguita da Loredana Bertè (11) e Patty Pravo (10). Loretta Goggi è la giurata presente sin dalla prima puntata, mentre si sono alternati nel corso degli anni Claudio Lippi, Christian De Sica, Gigi Proietti, Enrico Montesano e Claudio Amendola. Dall’ottava edizione ci sono invece Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Come seguirlo in diretta e in live streaming

Come detto, Tale e Quale Show 2020 si compone di 6 puntate, cui se ne aggiungono 3 di Torneo. Va in onda ogni venerdì in diretta dallo Studio 5 degli Studi Fabrizio Frizzi alle 21.25 su Rai 1, Rai 1 HD (DTT, 501) in live streaming su RaiPlay, dove poi è disponibile on demand.

Tale e Quale Show, second screen

Tale e Quale Show è su Facebook e Twitter con l’hashtag #taleequaleshow. Il sito ufficiale è www.taleequaleshow.rai.it