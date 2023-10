Prosegue spedito il cammino dell’edizione 2023 di Tale e quale show. Lo spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera di Rai1. Con la benedizione dell’Auditel, che gli assegna la palma d’oro del venerdì sera televisivo, il varietà diretto e condotto da Carlo Conti torna in onda venerdì sera 6 ottobre 2023 con la sua terza puntata. La gara con la fiction di Canale 5 La voce che hai dentro non esiste. Il prodotto con Massimo Ranieri fa registrare ascolti insufficienti per l’ammiraglia Mediaset ed il varietà di Rai1 praticamente lo doppia, cosi sentenzia Auditel.

Dopo la vittoria di Lorenzo Licitra e Ilaria Mongiovì della seconda puntata, è tempo di pensare alle esibizioni dei concorrenti del cast dello show di Rai1 della prossima emissione. Ripercorriamo la lista già annunciata dal Conti al termine della seconda emissione del varietà prodotto con la collaborazione di Endemol Shine Italy.

Tale e quale show, le esibizioni della terza puntata

Jo Squillo dovrà imitare La rappresentante di Lista. Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Dua Lipa. Alex Belli sarà Rosa Chemical, mentre Pamela Prati imiterà Donatella Rettore. Scialpi rifarà il grande Domenico Modugno, mentre la premiata coppia Paolantoni-Cirilli vestirà i panni dei The Tonettes. Ancora Jasmine Rotolo sarà Sade, mentre Gaudiano imiterà Lewid Capaldi. Maria Teresa Ruta rifarà Ambra Angiolini. Lorenzo Licitra sarà Diodato e Mongiovì Lady Gaga.

Il quarto giurato

Anche nella terza puntata di Tale e quale show, insieme a Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi è prevista la presenza di un quarto giurato. Nella fattispecie sarà una giurata, ovvero Belen Rodriguez. Non sarà la vera Belen per la verità, ma una tale e quale a lei, ovvero Amelia Villano, che ricordiamo anche, oltre per la sua bravura come imitatrice, come ex concorrente di The voice of Italy.

Appuntamento dunque per la terza puntata di Tale e quale show diretta e condotta da Carlo Conti per venerdì 6 ottobre in prima serata su Rai1.