Stasera, venerdì 29 settembre, alle 21:25, su Rai1, torna Carlo Conti con il suo ‘Tale e Quale Show 2023’, il varietà prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. In diretta dagli studi televisivi “Fabrizio Frizzi” di Roma, sul palco sfileranno i grandi protagonisti di questa tredicesima edizione che già nel corso del primo appuntamento hanno proposto interpretazioni intense, tra divertimento ed emozioni, molto gradite non solo dal pubblico presente, ma anche dai telespettatori, tramite i vari canali social.

Tale e quale show 2023: le imitazioni della seconda puntata del 29 settembre

Ecco in quali pop star dovranno “immedesimarsi” gli artisti che, è bene ricordare, cantano esclusivamente dal vivo, accompagnati dagli arrangiamenti del maestro Pinuccio Pirazzoli: Ginevra Lamborghini diventerà Angelina Mango, Ilaria Mongiovì se la vedrà con Noa, Pamela Prati renderà omaggio a Wanda Osiris, Jasmine Rotolo ricorderà Irene Cara, Maria Teresa Ruta vestirà i panni di Gigliola Cinquetti, Jo Squillo avrà le sembianze di Patty Pravo, Alex Belli sarà Ligabue, Gaudiano proverà il bis con Francesco Sarcina, Lorenzo Licitra si trasformerà in Harry Styles, Scialpi interpreterà Renato Zero mentre i “ripetenti” Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni si metteranno alla prova con i Bee Gees (chi li affiancherà in questa occasione?).

Chi sono i concorrenti di Tale e quale show 2023

A contendersi la vittoria finale saranno Ginevra Lamborghini, Ilaria Mongiovì, Pamela Prati, Jasmine Rotolo, Maria Teresa Ruta, Jo Squillo, Alex Belli, Gaudiano, Lorenzo Licitra, Scialpi. Nel ruolo dei ‘ripetenti’, tornano Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Tutti canteranno dal vivo, sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

Tale e quale show 2023: i giudici

I 12 protagonisti dovranno ‘affrontare’ una giuria doc, confermatissima: ci saranno la “regina” Loretta Goggi, lo showman Giorgio Panariello e l’istrionico Cristiano Malgioglio. In ogni puntata ci sarà anche un quarto giudice: sarà un famosissimo personaggio dello spettacolo.

E anche i protagonisti avranno la possibilità di partecipare alle votazioni dando le proprie preferenze al collega che si vorrà premiare (senza dimenticare anche la possibilità di ‘auto-votarsi’).

Anche i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più ‘acclamate’ da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

I protagonisti, nell’arco del loro percorso, saranno seguiti dai tutor: i “vocal coach” Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci e Antonio Mezzancella e la “actor coach” Emanuela Aureli.

Tale e quale show 2023: dove vederlo in diretta tv e live streaming

Sarà possibile seguire il programma di Carlo Conti in diretta dalle ore 21:25 su Rai 1 e, in streaming, su RaiPlay. Il giorno seguente, sul portale Rai, si può rivedere l’intera puntata, le esibizioni e i momenti cult della serata.

Tale e quale show 2023 sui social

“Tale e Quale Show” è su Facebook e X con l’hashtag #taleequaleshow.

Prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e basato sul format Your Face Sounds Familiar owned by Gestmusic, parte di Banijay Group. © 2011 Gestmusic Endemol S.A.U., “Tale e Quale Show” è scritto da Carlo Conti, Ivana Sabatini, Emanuele Giovannini, Leopoldo Siano, Mario d’Amico, Walter Santillo e Stefania De Finis. Le coreografie sono di Fabrizio Mainini, la scenografia di Riccardo Bocchini, i costumi di Simonetta Innocenti. Produttore Esecutivo Eleonora Iannelli. Regia di Maurizio Pagnussat.