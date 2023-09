Torna puntuale venerdì 29 settembre 2023, mentre i meloni sono ancora in piena circolazione, Tale e quale show 2023. Lo spettacolo musicale campione di ascolti del venerdì sera di Rai1, dopo gli ottimi dati Auditel della sua prima puntata, si ripresenta al pubblico della prima rete della Rai con una nuova serie di esibizioni dei concorrenti del cast. La media di ascolti della prima puntata di Tale e quale show 2023 ricordiamo è stata pari a 2.974.000 telespettatori ed il 20,60% di share.

Le esibizioni della seconda puntata

Un risultato che ha permesso praticamente di doppiare il dato medio della fiction di Canale 5 La voce che hai dentro, con Massimo Ranieri (10,9%). La puntata, come sapete, è stata vinta da Gaudiano che ha imitato Tiziano Ferro. Sono stati poi assegnati ai concorrenti i cantanti che dovranno imitare nella seconda emissione di venerdì. Maria Teresa Ruta dovrà vestire i panni di Gigliola Cinquetti. Lorenzo Licitra canterà un pezzo di Harry Styles. Ginevra Lamborghini si misurerà con un brano di Angelina Mango. Il buon Giovanni Scialpi sarà Renato Zero. Jasmine Rotolo rifarà la grande Irene Cara di Flashdance. La coppia Cirilli-Paolantoni vestirà i panni dei fratelli Gibb.

Ancora Ilaria Mongiovì sarà Noa. Pamela Prati vestirà i panni “sentimentali” della grande diva del varietà Wanda Osiris. Alex Belli si misurerà con un canzone di Ligabue, Gaudiano canterà un pezzo di Francesco Sarcina e Jo Squillo sarà Patty Pravo. Naturalmente tutti loro saranno giudicati dall’ineffabile giuria composta dalla sempre presente Loretta Goggi, da Giorgio Panariello, dal pungente Cristiano Malgioglio. Anche nella seconda puntata saranno affiancati da un quarto giurato.

Tale e quale show, il quarto giurato della seconda

Nella seconda puntata di Tale e quale show 2023 il quarto giurato sarà una vecchia e cara conoscenza dello show del venerdì sera di Rai1. Si tratta del comico Ubaldo Pantani, protagonista di tante belle ed azzeccate imitazioni in molti programmi televisivi. Fra le più azzeccate annoveriamo sicuramente quelle di Flavio Insinna e di Massimo Giletti. Quest’ultimo in procinto di tornare in Rai, come vi abbiamo riferito proprio da queste colonne.

Appuntamento dunque con la seconda puntata di Tale e quale show 2023 in prima serata, venerdì 29 settembre, su Rai1, naturalmente il tutto diretto e condotto da Carlo Conti.