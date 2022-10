In attesa che il Cdr del Tg1 rivendichi lo spazio di prima serata del venerdì che era un tempo teatro dei suoi programmi speciali, ricordiamo fra tutti Tam Tam e Ping Pong, ancora per questo venerdì 21 ottobre su Rai1 (bontà loro) è prevista la messa in onda di una nuova puntata dello spettacolo di varietà Tale e quale show 2022. Il prestigioso appuntamento di spettacolo, prodotto con l’amabile collaborazione della casa di produzione Endemol Shine Italy facente parte del gruppo Banijay dei fratelli Marco e Paolo Bassetti, torna con una nuova emissione carica di nuove esibizioni da parte della truppa di concorrenti scelti dal direttore artistico e conduttore del programma Carlo Conti.

Tutti quanti saranno come sempre giudicati dall’ineffabile giuria composta dall’inamovibile Loretta Goggi, dal simpaticissimo Giorgio Panariello e dal vulcanico e iper colorato Cristiano Malgioglio. Anche questa settimana i tre storici giurati di questo programma diretto per conto del dipartimento intrattenimento prime time dal suo vice direttore, il plurititolato Giovanni Anversa, saranno affiancati da un quarto giurato e qui da queste colonne siamo in grado anche questa settimana di anticiparvelo.

Si tratta del concorrente di Ballando con le stelle, oltre che scrittore, opinionista e polemista di tanti altri talk show Giampiero Mughini. Per la verità, come avrete intuito, non sarà il vero Mughini a fianco di Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, ma un suo “tale e quale”. Ovvero un artista imitatore che lo replica perfettamente, il suo nome è Tullio Solenghi, che per altro ha già partecipato come concorrente ad una precedente edizione di Tale e quale show.

Appuntamento dunque con la quarta puntata di Tale e quale show 2022 diretta e condotta da Carlo Conti, domani venerdì 21 ottobre in prima serata su Rai1, in attesa che il Cdr del Tg1 rivendichi il suo spazio del venerdì sera, nel qual caso ci si sposterà su Rai2 per vedere le vicende dei prodi concorrenti scelti da Carlo Conti, con la collaborazione del suo fantastico team di autori.