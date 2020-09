La seconda puntata di Tale e Quale Show 2020 si apre con una parziale novità rispetto all’esordio di sette giorni fa. E si chiama “pubblico”.

Se, infatti, al debutto il programma non aveva spettatori, sette giorni dopo ecco arrivare un gruppo di persone, distanziate fra di loro, con mascherina, pronte a seguire il programma in diretta. Del resto i programmi -sopratutto quelli non registrati- godono dell’affetto e del calore del pubblico presente. E Tale e Quale Show fa parte di questi.

Così, dopo l’annuncio fatto in apertura di puntata da Carlo Conti, è poi l’esibizione di Virginio (nei panni di Diodato) durante l’interpretazione di “Fai rumore” a dare l’assist a Giorgio Panariello nel sottolineare questo ritorno del pubblico (seppur limitato) nello studio.

Quel “rumore” presente anche se non esplosivo, aiuta a ricordare a tutti che stiamo finalmente entrando in una sorta di normalità 2.0. Limitante, certo, sotto molto punti di vista, ma segnali ottimisti (no, non uso positivi…) per una seconda fase di vita e di televisione.