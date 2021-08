Tagadà – Tutto quanto fa politica è un programma di approfondimento giornalistico, condotto da Tiziana Panella, con la partecipazione di Alessio Orsingher, in onda su La7.

A partire da settembre 2021, andrà in onda la settima edizione del programma.

Tagadà: quando andrà in onda?

La nuova edizione del programma d’approfondimento di La7 andrà in onda a partire dal 5 settembre 2021. Il programma va in onda da lunedì a venerdì, alle ore 14:20.

Il programma sarà visibile anche in streaming sul sito ufficiale di La7 dove sarà possibile rivedere la puntata anche dopo la messa in onda.

Sempre sul sito ufficiale di La7, sono disponibili altri contenuti video riguardanti il programma.

Tagadà: le nuove puntate

La seconda edizione del programma andrà in onda da settembre 2021 a giugno 2022.

Il programma è uno spazio di approfondimento riguardante la politica, lo spettacolo, l’economia, la cronaca e l’attualità, con i loro protagonisti e le loro storie.

Tagadà: chi è la conduttrice

Tiziana Panella sarà alla conduzione del programma per il settimo anno consecutivo.

La carriera televisiva di Tiziana Panella è iniziata nel 2000 con la conduzione, per 6 mesi, di Chi l’ha visto?, in sostituzione di Marcella De Palma. Nel 2001, ha lavorato con Michele Santoro ne Il Raggio Verde e in Sciuscià. Nel settembre 2001, è passata a La7 dove ha condotto il tg per tre anni. Nel 2003, ha lavorato per il programma Orlando. Nel 2007, Tiziana Panella ha lavorato ad Omnibus. Nel 2008 ha condotto il programma Le vite degli altri. Durante la stagione televisiva 2010/11, invece, ha condotto Life, magazine del TgLa7. Fino al 2015, ha condotto Coffee Break.

Tagadà: giornalisti

Tiziana Panella è affiancata in studio da Alessio Orsingher che l’ha anche sostituita alla conduzione in alcune occasioni.

La squadra di Tagadà è composta da Elena Testi, Andrea Postiglione, Paola Mentuccia, Giordano Giusti, Alessio Schiesari, Gaia Romani e Luca Sappino.

Tagadà: come contattare

Chi fosse interessato a contattare la redazione del programma può farlo attraverso il seguente indirizzo email: [email protected]