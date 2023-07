Si è riacceso l’interesse attorno alla nazionale azzurra di calcio femminile dopo la vittoria ottenuta contro l’Argentina nella prima partita della fase a gironi del Mondiale 2023 che si sta tenendo in Australia e Nuova Zelanda (iniziato lo scorso 20 luglio). Questa mattina, sabato 29 luglio, l’Italia tornerà in campo contro la Svezia, nella partita valida per la seconda giornata del Gruppo G della nona edizione della FIFA Women’s World Cup.

L’avventura mondiale delle ragazze allenate da Milena Bertolini, quindi, come già anticipato, è iniziata nel migliore dei modi grazie alla vittoria per 1-0 contro l’Argentina arrivata grazie al gol di Cristiana Girelli.

La seconda partita sarà particolarmente impegnativa per le azzurre in quanto la nazionale svedese è indubbiamente la favorita sulla carta. Nella rosa della Svezia, troviamo le “italiane” Linda Sembrant, giocatrice della Juventus, e Kosovare Asllani, attaccante del Milan definita da molti l'”Ibrahimovic” al femminile. Altre calciatrici degne di nota sono la capitana Caroline Seger, Fridolina Rolfö del Barcellona, Zećira Mušović e Johanna Rytting Kaneryd del Chelsea, Lina Hurtig e Stina Blackstenius dell’Arsenal e Rebecka Blomqvist del Wolfsburg.

Per quanto riguarda la situazione del Gruppo G, ieri si è giocata Argentina-Sudafrica, terminata con il risultato di 2-2. Svezia e Italia, quindi, sono ancora prime nel girone, nonostante la partita ancora da giocare, seguite dalle albicelesti e dalle sudafricane, entrambe ad un punto. Chi vincerà la partita di oggi sarà matematicamente qualificata alla fase ad eliminazione diretta.

La prima partita delle azzurre, Italia-Argentina, giocatasi lo scorso 24 luglio e andata in onda su Rai 1, è stata vista da 861.000 telespettatori, con uno share pari al 20.7%.

Svezia-Italia andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 9:30 (il collegamento avrà inizio alle ore 9:15). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay. La telecronaca del match sarà affidata a Tiziana Alla e Carolina Morace mentre le interviste saranno a cura di Alessandra D’Angiò. In studio, ci saranno Simona Rolandi e Katia Serra.