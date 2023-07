Dal 20 luglio al 20 agosto 2023, si terranno in Australia e in Nuova Zelanda, i mondiali di calcio femminile 2023 che verranno trasmessi dalla Rai.

La Rai ha acquisito i diritti di trasmissione free-to-air di 15 partite della manifestazione, inclusi tutti i match dell’Italia, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Mondiali calcio femminile 2023: dove vedere le partite?

I mondiali di calcio femminile 2023 andranno in onda su Rai 1, Rai 2, Rai Sport HD, in streaming su RaiPlay e in diretta radiofonica su Rai Radio 1.

Tutte le partite dell’Italia andranno in onda su Rai 1.

Le partite ad eliminazione diretta, dagli ottavi di finale in poi, saranno trasmesse, in base al calendario e al cammino dell’Italia, anche su Rai 2 e su Rai Sport HD.

Mondiali calcio femminile 2023: partite

Mondiali calcio femminile 2023: partite oggi 20 luglio 2023

Questa mattina, a partire dalle ore 8:40 su Rai Sport HD, andrà in onda la partita inaugurale (più la cerimonia di inaugurazione) della coppa del mondo che vedrà impegnate la nazionale padrone di casa della Nuova Zelanda e la Norvegia. La partita si giocherà all’Eden Park di Auckland.

Il pre-partita vedrà Simona Rolandi e Katia Serra alla conduzione mentre la telecronaca della partita sarà affidata a Tiziana Alla e Carolina Morace.

Mondiali calcio femminile 2023: calendario Italia

L’Italia allenata dal commissario tecnico Milena Bertolini esordirà lunedì 24 luglio, a partire dalle ore 8, giocando contro l’Argentina.

Sabato 29 luglio, invece, l’Italia affronterà la Svezia mentre mercoledì 2 agosto, le azzurre giocheranno contro il Sudafrica.

Tutte le partite dell’Italia andranno in onda in diretta su Rai 1.

Mondiali calcio femminile 2023: gironi

Il campionato mondiale di quest’edizione è stato allargato da 24 a 32 nazionali partecipanti.

Di seguito, trovate i gironi:

– Gruppo A: Nuova Zelanda, Norvegia, Filippine, Svizzera;

– Gruppo B: Australia, Irlanda, Nigeria, Canada;

– Gruppo C: Spagna, Costa Rica, Zambia, Giappone;

– Gruppo D: Inghilterra, Haiti, Danimarca, Cina;

– Gruppo E: Stati Uniti, Vietnam, Paesi Bassi, Portogallo;

– Gruppo F: Francia, Giamaica, Brasile, Panama;

– Gruppo G: Svezia, Sudafrica, Italia, Argentina;

– Gruppo H: Germania, Marocco, Colombia, Corea del Sud.

Dove si svolgono i campionati mondiali di calcio femminile?

I mondiali 2023 si giocano in Australia e in Nuova Zelanda.

Le partite si giocano, per quanto riguarda l’Australia, allo Stadium Australia e al Sydney Football Stadium di Sydney, al Lang Park di Brisbane, al Melbourne Rectangular Stadium di Melbourne, al Perth Rectangular Stadium di Perth e all’Hindmarsh Stadium di Adelaide e, per quanto riguarda la Nuova Zelanda, all’Eden Park di Auckland, al Wellington Regional Stadium di Wellington, al Forsyth Barr Stadium di Dunedin e al Waikato Stadium di Hamilton.

Mondiali calcio femminile 2023: convocate Italia

Le calciatrici azzurre convocate per questo mondiale sono le seguenti:

– Portieri: Rachele Baldi (Fiorentina), Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (Milan);

– Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Benedetta Orsi (Sassuolo), Cecilia Salvai (Juventus);

– Centrocampiste: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Milan), Giulia Dragoni (Barcellona), Manuela Giugliano (Roma), Giada Greggi (Roma), Emma Severini (Fiorentina);

– Attaccanti: Chiara Beccari (Sassuolo), Barbara Bonansea (Juventus), Sofia Cantore (Juventus), Valentina Giacinti (Roma), Cristiana Girelli (Juventus), Benedetta Glionna (Roma), Annamaria Serturini (Roma).