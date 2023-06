Fumata bianca! Dopo le polemiche dei giorni scorsi, è arrivata la soluzione che accontenta tutti: la Rai ha acquistato i diritti tv dei Mondiali di calcio femminile in programma tra poche settimane in Australia e Nuova Zelanda. Nel dettaglio Viale Mazzini ha fatto sapere che, nell’ambito dell’accordo tra FIFA (federazione internazionale che governa il calcio) ed EBU (l’Unione europea di radiodiffusione), in rappresentanza delle televisioni pubbliche europee, ha acquisito i diritti di trasmissione multipiattaforma, in esclusiva free-to-air per l’Italia, dei Campionati mondiali femminili di calcio 2023, in calendario dal 20 luglio al 20 agosto.

In particolare, i diritti di trasmissione riguardano 15 partite della manifestazione iridata, comprese tutte le gare della Nazionale italiana, la partita inaugurale, le due semifinali e la finale.

Per la cronaca, l’accordo con la Fifa prevede, oltre a quelli sui Mondiali femminili 2023, anche i diritti di trasmissione del pacchetto “FIFA Other Events 2024/2027”, ovvero i mondiali giovanili U20, U19 e U17, sia maschili sia femminili, e alcuni documentari prodotti dalla Fifa e dedicati ai Mondiali femminili.

Come accennato in apertura, la questione diritti tv dei Mondiali di calcio femminile aveva creato tensioni anche all’interno della già solitamente litigiosissima RaiSport. Nel dettaglio Paola Ferrari pubblicamente aveva attaccato l’ex direttrice della testata Alessandra De Stefano, che poi aveva replicato, incassando la difesa anche di Donatella Scarnati (ex Rai, ora in pensione).

Mondiali calcio femminile 2023, partite Nazionale italiana

La Nazionale italiana di Milena Bertolini fa parte del Girone G, insieme a Svezia, Sudafrica ed Argentina. Le prime due di ogni gruppo passeranno alla fase ad eliminazione diretta. La finale è in programma il 20 agosto. Le prime due classificate tra le compagini europee, ad esclusione della Francia (in quanto paese ospitante ha già il pass per i Giochi), andranno alle Olimpiadi.

Italia-Argentina lunedì 24 luglio alle ore 8.00 italiane

Svezia-Italia sabato 29 luglio alle ore 9.30 italiane

Sudafrica-Italia mercoledì 2 agosto alle ore 9.00 italiane.

Ad oggi, non sono state annunciate le reti Rai che trasmetteranno le gare.