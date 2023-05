Non smettono di scorrere i veleni nella redazione di Rai Sport, se oggi Paola Ferrari, ospite di Un giorno da pecora, non si è lasciata sfuggire l’occasione per attaccare la sua ex direttrice. Solleticata da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro riguardo alle nuove nomine in Rai, la Ferrari si è lasciata andare ad alcune considerazioni su Alessandra De Stefano.

“La De Stefano non è che non mi piacesse, non vado a criticare le persone. Io ho visto quello che ha fatto con me e che ha fatto con la testata. Fra le ultime cose scegliere di rinunciare al mondiale femminile” ha detto Paola Ferrari, riferendosi con queste ultime parole alla complessa vicenda dei diritti per la messa in onda del prossimo mondiale di calcio femminile.

Una vicenda, quella dei diritti per trasmettere la competizione, che ha visto nei giorni scorsi anche la presa di posizione di Donatella Scarnati (ex Rai Sport, ora in pensione) e Alessandro Alciato (ora ad Amazon Prime Video, per anni a Sky). La Rai nel tardo pomeriggio, però, tramite una nota, ha dovuto in qualche modo rettificare le parole della Ferrari, che facevano intuire che per il servizio pubblico fosse svanita la possibilità di aggiudicarsi tali diritti, per una decisione dell’ex direttrice di Rai Sport.

“Sull’edizione 2023 del Campionato del mondo di calcio femminile non è stata presa ancora alcuna decisione. È in corso da tempo una trattativa con la FIFA per l’acquisizione dei diritti di trasmissione” ha precisato la tv pubblica. Dopo questa risposta data indirettamente dalla Rai alle parole di Paola Ferrari, ha deciso di intervenire sulla vicenda, tramite un tweet, anche Alessandro De Stefano.

“Senza commento” ha scritto l’ex direttrice di Rai Sport riprendendo una nota dell’Adnkronos in cui si ricostruiva la vicenda. Ad un’utente che le chiedeva se “che tristezza si può dire”, la De Stefano ha risposto: “Sì cara”. Immediato il sostegno di Donatella Scarnati: “Ma non è vero. Alessandra De Stefano ha sempre puntato sul calcio femminile. Bisognerebbe ricordare le ore che abbiamo dedicato all’europeo in Inghilterra. Ore di trasmissione su Rai 2 in diretta. Io ero lì. Per i mondiali chiedere ai responsabili dei diritti, please”.

“Una falsità Dona cara, una in più” ha commentato ancora la De Stefano. L’ex direttrice di Rai Sport ha poi aggiunto, sotto un altro tweet della Scarnati: “Dona noi abbiamo dato sempre il massimo. Onestà e trasparenza. Su tutto e con tutti”.