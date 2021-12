Gennaio per Mediaset sarà un mese pieno di calcio. Infatti, la tv del Biscione trasmetterà in chiaro la finale di Supercoppa italiana e gli ottavi di finale di Coppa Italia, competizioni i cui diritti tv fino allo scarso anno erano di proprietà della Rai.

Nel dettaglio, mercoledì 12 gennaio alle ore 21.00 sarà la volta di Inter-Juventus, che si affronteranno allo stadio Giuseppe Meazza, con diretta su Canale 5. Si tratta della finale di Supercoppa italiana che mette a confronto la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa nazionale. In caso di parità alla fine dei novanta minuti di gioco, ci saranno i tempi supplementari e i calci di rigore.

In quella stessa giornata – 12 gennaio – andranno in scena i primi ottavi di finale (gara secca) di Coppa Italia, competizione che fin qui è stata proposta da Mediaset su Italia 1 e su Italia 2. Si parte da Atalanta-Venezia (alle 14.30) e Napoli-Fiorentina (alle 17.30), entrambe in onda su Italia 1.

Il giorno dopo la competizione approderà anche su Canale 5, rete che ospiterà i match di Milan, Juventus, Inter e Roma. In particolare alle 21.00 sarà trasmessa in diretta Milan-Genoa, mentre la settimana successiva, a partire dal 18 gennaio, si completeranno gli ottavi di finale.

Martedì 18 gennaio Lazio-Udinese dalle 17.30 su Italia 1 e Juventus-Sampdoria dalle 21.00 su Canale 5, mercoledì 19 gennaio Sassuolo-Cagliari alle ore 17.30 su Italia 1 e Inter-Empoli alle 21.00 su Canale 5. Ultima partita in programma, Roma-Lecce giovedì 20 gennaio alle ore 21.00 sulla rete ammiraglia di Mediaset.

Al momento non sono stati comunicati dall’azienda di Cologno Monzese i telecronisti che racconteranno le partite fin qui elencate. In questo senso a giocarsi la finale di Supercoppa italiana – la gara più prestigiosa tra queste – ci sono Riccardo Trevisani e Massimo Callegari.