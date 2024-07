Sunny, robot, segreti e tanta umanità nella serie tv di Apple TV+ ambientata in Giappone: trama, cast e dichiarazioni

Sunny è la nuova serie tv originale di Apple TV+ interpretato e prodotto da Rashida Jones, ambientata in Giappone. Creata da Katie Robbins, che è anche showrunner, la serie è una dark comedy thriller, tra morti misteriose e un robot di compagnia mandato ad aiutare una vedova in lutto. Sunny è una serie tv insolita, diversa rispetto a quello che si trova in giro, adattamento del romanzo Dark Manual del pluripremiato scrittore irlandese di origine giapponese Colin O’Sullivan. La casa di produzione è A24 che è ormai specializzata in film e serie tv dalla trama originale e mai banali (vedi Lo Scontro) attraverso cui esplorare la natura umana e le interazioni sociali. Attraverso anche le voci dei suoi protagonisti incontrati durante una roundtable virtuale, scopriamo meglio questa nuova serie tv di Apple Tv+.

Sunny, la trama

Sunny, le immagini della prima stagione Guarda le altre 2 fotografie →

Facciamo una premessa, Sunny è una serie tv che va scoperta guardandola. La trama è inevitabilmente riduttiva perché molti aspetti si svelano soltanto con il passare delle puntate, è ricca di colpi di scena che non possono essere svelati in anticipo. Sunny è un mystery thriller sci-fi con venature da dark comedy. Suzie è un’americana che vive in Giappone a Kyoto, la cui vita cambia quando il marito e il figlio scompaiono in un incidente aereo.

L’azienda di robotica per cui lavora il marito, le regala “Sunny” un robot di compagnia che la può aiutare nelle faccende domestiche. Nonostante Suzie fosse da sempre contraria alla tecnologia, con il tempo imparerà a scoprire l’utilità di questo robot trovando in qualche modo un’amica. Insieme si ritroveranno a indagare sulla misteriosa scomparsa del marito, trovando improbabili alleati e nemici. Il tutto immerso nelle tradizioni della cultura giapponese, per certi aspetti profondamente diverse da quelle occidentali.

“Per me era una prima volta in un mystery thriller” ha raccontato Rashida Jones che arriva dal mondo della commedia, ribadendo come alla fine al suo centro è una serie che parla di rapporti umani e di come l’Intelligenza Artificiale possa riflettere l’umanità ed essere usata in situazioni come quelle vissute dalla protagonista. “In questo modo sono riuscita a parlare di lutto e amicizia al femminile” ha spiegato la showrunner Katie Robbins motivando anche la scelta di trasformare, rispetto al romanzo, il robot in un personaggio femminile.

Sunny, il cast

Rashida Jones interpreta quindi l’american Suzie, che deve fare i conti con la scomparsa del marito e del figlio non riuscendo ad arrendersi all’idea che possano essere entrambi morti. Il marito, Masa, che vediamo in frequenti flashback, è interpretato da Hidetoshi Nishijima. Nel cast troviamo anche annie the clumsy una barista che Suzie incontra per caso e con cui stringe amicizia, Judy Ongg è Noriko la mamma di Masa, mentre Jun Kunimura è un esperto di robotica. Joanna Sotomura è il robot Sunny.

Sunny, come è animato il robot?

Come abbiamo visto elencando il cast della serie, il robot non è stato aggiunto in post produzione rispetto alle riprese che sono avvenute nel 2022, ma è stato realizzato e animato dall’attrice Joanna Sotomura: “E’ stata un’esperienza unica, un modo di lavorare diverso dal solito, la difficoltà più grande è stato cercare di dare un’anima a Sunny“. La showrunner Katie Robbins e la produttrice e regista Lucy Tcherniak hanno spiegato durante la roundtable come sono state realizzate le scene di Sunny. Il loro obiettivo era fare in modo che tra Suzie e Sunny si creasse una vera sintonia come se fossero due amiche.

Il robot/pupazzo animato è stato realizzato fisicamente ed era collegato a Joanna Sotomura che fuori scena si muoveva, sbatteva le palpebre, sorrideva facendo fare le stesse cose anche al robot. Non solo ma c’era uno speaker per cui poteva recitare con gli altri attori favorendo quindi l’interazione tra i personaggi. Proprio perché anche Simmons non aveva mai trattato elementi sci-fi, è stato importante per lei dar vita al robot così da spostare il focus sulle interazioni umane e sulle sue reazioni piuttosto che sugli elementi tecnici.

Sunny, quante puntate sono?

10 puntate. Il 10 Luglio escono su Apple Tv+ le prime 2 le successive saranno rilasciate settimanalmente fino al 4 settembre.

Sunny, la seconda stagione si farà?

Non si sa, il rinnovo ancora non c’è stato ma arrivando in fondo alla serie appare evidente come sia necessario.