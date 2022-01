Altra novità in arrivo su Dazn, dopo quella commerciale legata alle telecronache speciali di alcune partite di Serie A. Infatti, alle ore 22.30 stasera inizierà Sunday Night Square. Si tratta di un programma in onda dalle 22.30 (subito dopo il fischio finale di Atalanta-Inter) fino a oltre la mezzanotte, con immagini e interviste del turno di campionato.

In questo modo Dazn scende in campo anche nella partita televisiva del calcio parlato, andando a sfidare direttamente Sky Calcio Club, ma anche trasmissioni storiche della tv in chiaro come La Domenica Sportiva e Pressing (la trasmissione di Italia 1, in realtà, inizia più tardi, intorno alle 23.40).

Nell’annunciare la novità, Marco Cattaneo, che sarà il conduttore di Sunday night square, ha precisato che “non c’è nessuna sfida, nessuna dichiarazione di guerra, solo il desiderio di fare le cose che ci piacciono di più, quelle che pensiamo possano essere le migliori per chi ci segue da casa“.

Per supportare tale argomentazione, il giornalista ex Sky ha svelato un retroscena:

Il messaggio più bello di in bocca al lupo mi è arrivato poco fa da chi va in onda alla stessa ora e su un altro canale, che mi ha insegnato un mondo di cose e riempito di consigli sempre azzeccati, e che chiedendomi più di 20 anni fa di tradurgli i giornali tedeschi per il suo nuovo programma di calcio internazionale mi ha portato a fare questo lavoro.

Il riferimento è evidentemente a Fabio Caressa, al timone da qualche anno proprio di Sky Calcio Club.

Accanto a Cattaneo nel nuovo programma di Dazn, in onda tutte le domeniche alle 22.30, ci sarà Angelo Carotenuto, Marco Parolo e altri ex calciatori, ora arruolati come opinionisti sulla piattaforma di streaming che detiene i diritti tv della Serie A. Questa sera, per esempio, a completare il cast ci sarà Andrea Barzagli.