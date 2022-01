Da domenica 16 gennaio arrivano su Dazn i Coca-Cola Super Match. Di cosa si tratta? Di partite di Serie A che saranno commentate da alcune delle più seguite community di calcio in Italia.

Infatti, Gli Autogol, Cronache di spogliatoio e Bobo TV (nelle persone degli ex calciatori Christian Vieri e Nicola Ventola) si alterneranno nella telecronaca di alcuni match, accompagnati da un giornalista sportivo di Dazn, nello Home Stadium, studio dal tono casalingo accompagnato dal binomio pizza e Coca-Cola.

I Coca-Cola Super Match saranno disponibili per dieci partite, con due episodi al mese fino a maggio 2022. Si parte dal big match della 22esima giornata di Serie A, ossia Atalanta-Inter di domenica sera (calcio di inizio alle ore 20.45). A commentarla saranno gli Autogol con il giornalista di Dazn e commentatore sportivo Giovanni Barsotti. Stessa squadra in campo anche il 22 gennaio per Milan-Juventus, in programma sempre in serata.

Si tratta evidentemente di una iniziativa di marketing che riporta in televisione la telecronaca opzionale, pratica che nel recente passato i tifosi hanno dimostrato di apprezzare particolarmente, soprattutto in caso di eventi speciali. Si può immaginare che le telecronache degli Autogol e di Cronache di spogliatoio che Dazn ospiterà siano all’insegna dell’ironia, mentre quando arriverà il turno di Vieri e Ventola l’approccio possa diventare più tecnico.

Vedremo se questo esperimento, di natura commerciale, sarà confermato nella prossima stagione e se troverà spazio anche su altre emittenti e/o piattaforme. Ovviamente resta inteso che Atalanta-Inter e Milan-Juventus potranno essere seguite anche con la tradizionale telecronaca giornalistica. Nel caso del primo match sono già stati comunicati i telecronisti: Pierluigi Pardo e Massimo Ambrosini, con Giorgia Rossi host, Giampaolo Pazzini talent e Davide Bernardi e Ilaria Alesso bordocampisti.