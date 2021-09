1

Da martedì 21 settembre 2021, avrà inizio su Rai Yoyo, la serie animata Summer & Todd – L’Allegra Fattoria, la nuova produzione Rainbow con la partecipazione di Rai Ragazzi, realizzata in co-produzione con Motion Pictures e con RTVE, la tv pubblica spagnola.

Da domani, andranno in onda i primi 26 episodi della serie (in totale, la prima stagione è composta da 52 episodi da 7 minuti ciascuno). Summer & Todd – L’Allegra Fattoria andrà in onda tutti i giorni: il primo appuntamento è alle ore 8:45 mentre il secondo, alle ore 17:20.

Oggi, su TvBlog, trovate un contenuto in esclusiva della nuova serie prescolare firmata Rainbow, già presentata in occasione della 51esima edizione del Giffoni Film Festival e già disponibile, in anteprima streaming esclusiva, su RaiPlay con i primi 13 episodi.

L’obiettivo di Summer & Todd è quello di avvicinare i telespettatori più piccoli al mondo della natura e al tema della sostenibilità ambientale, all’importanza di uno stile di vita sano e alla conservazione del patrimonio naturale, attraverso le avventure della Fattoria Raggio di Sole.

I protagonisti delle storie, come si evince dal titolo, sono Summer, coniglietta proveniente dalla città, e Todd, il premuroso procione, proprietario della Fattoria. Insieme a loro, ci sarà anche una squadra composta da tanti amici animali.

Summer & Todd: le dichiarazioni di Iginio Straffi

Lo scorso 28 luglio, Iginio Straffi, presidente e fondatore di Rainbow, presentò la serie anche a noi di TvBlog, dichiarando che la Rainbow ha sempre riservato molta attenzione alle tematiche ambientali: