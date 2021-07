Nel corso della 51esima edizione del Giffoni Film Festival, il #Giffoni50Plus, la Rainbow di Iginio Straffi ha presentato, in anteprima mondiale, le due nuove produzioni che andranno in onda su Rai Yoyo in autunno: Summer & Todd – L’Allegra Fattoria e Pinocchio and Friends.

Summer & Todd – L’Allegra Fattoria arriverà su Rai Yoyo a settembre. La serie è un concept animato che accompagnerà i bambini nel mondo della natura, avvicinandoli al tema della sostenibilità ambientale attraverso storie che uniranno divertimento e tematiche educative, grazie all’operosa Fattoria Raggio di Sole.

Pinocchio and Friends, invece, sarà una serie animata con protagonista, ovviamente, il burattino nato dalla fantasia di Carlo Collodi che, in questo caso, verrà presentato in una versione moderna e in veste action-comedy. I protagonisti della serie, in onda in autunno, saranno, oltre Pinocchio, anche la sua amica Freeda e il Grillo Parlante.

Iginio Straffi, regista e produttore, presidente e fondatore di Rainbow, ha presentato le due nuove produzioni anche ai lettori di TvBlog.

In Pinocchio and Friends, i telespettatori di Rai Yoyo vedranno una versione di Pinocchio decisamente moderna, con avventure originali. È stato semplice o complicato, stravolgere, in un certo senso, il romanzo di Collodi?

Creare un adattamento televisivo di Pinocchio, ambientandolo nel mondo di oggi, non è un processo semplice ma è stato divertente e stimolante. Riuscire a trasmettere la dimensione fantastica di Collodi, mediata dalla tecnologia e dai modi di vivere odierni, è stata una vera sfida. Speriamo di esserci riusciti e che le avventure di Pinocchio possano tornare a far parte dell’immaginario collettivo dei bambini di oggi.

Per quanto riguarda Summer & Todd – L’Allegra Fattoria, la figura di Greta Thunberg è stata d’ispirazione per questo progetto?

Senza dubbio la consapevolezza a livello collettivo riguardo temi come l’ecologia è molto aumentata, soprattutto fra i bambini, grazie a figure come quella di Greta Thunberg, noi di Rainbow, però, abbiamo sempre messo al centro delle nostre storie animate, il rispetto per l’ambiente e uno stile di vita compatibile con il sostegno del nostro pianeta, fin dagli esordi con Tommy & Oscar e le Winx. In Summer & Todd, ritroviamo le tematiche ambientali amplificate perché sono il tema portante della serie ma i concetti chiave sono stati semplificati per rivolgersi ad un pubblico di bambini in età prescolare.

Le serie sono state presentate al #Giffoni50Plus. Qual è stata l’accoglienza?

Siamo estremamente felici e soddisfatti della nostra partecipazione a questa 51esima edizione del Giffoni Film Festival. I nostri nuovi show hanno ricevuto un’accoglienza davvero eccellente e i nostri eventi sono stati ancora una volta molto partecipati e ricchi di emozioni. Quello di Giffoni è un palco importantissimo a livello internazionale, e avere l’onore di farne parte e riscuotere consensi è sempre una grande soddisfazione.

Il sodalizio tra Rai e Rainbow dura da vent’anni, con titoli di successo come Winx Club, Mia and Me, 44 Gatti, Club 57. Le chiedo un bilancio di questi vent’anni…

La collaborazione con Rai si fonda, proprio come quella con il Giffoni Film Festival, sulla condivisione di una visione dell’intrattenimento educativa e lungimirante. Il sostegno di Rai ai nostri progetti ha da sempre un immenso valore per noi e, negli anni, ha contribuito a plasmare la nostra capacità creativa sul mercato italiano e internazionale. Il nostro punto di riferimento è il pubblico e il nostro faro sono i grandi valori che vogliamo trasmettere ai giovani che saranno gli adulti di domani e alle loro famiglie, con storie di qualità ricche di sogni, opportunità e valori positivi. Contiamo di proseguire la collaborazione con Rai Ragazzi per tanti altri progetti innovativi e di continuare ad associare il nome di Rai e Rainbow a progetti che esaltino la creatività italiana in tutto il mondo.

Cliccando qui, è possibile vedere il trailer di Summer & Todd – L’Allegra Fattoria.

Cliccando qui, invece, potete vedere il trailer di Pinocchio and Friends.