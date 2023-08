Partita decisiva, oggi, per la nazionale azzurra femminile di calcio, impegnata nella nona edizione della FIFA Women’s World Cup, il mondiale di calcio di femminile. Nella partita valida per la terza giornata del Gruppo G, l’Italia affronterà il Sudafrica al Wellington Regional Stadium di Wellington, in Nuova Zelanda, in un match fondamentale per centrare l’accesso alla fase ad eliminazione diretta.

L’avventura mondiale delle ragazze allenata da Milena Bertolini era partita sotto i migliori auspici, con una vittoria per 1-0 ai danni dell’Argentina. L’Italia, però, è rapidamente tornata sulla terra e ha dovuto fare i conti con l’evidente superiorità tecnica della Svezia che ha battuto le azzurre con un sonoro 5-0.

Per l’Italia, però, nulla è perduto in quanto una vittoria contro il Sudafrica significherebbe qualificazione agli ottavi di finale. Anche un pareggio potrebbe rivelarsi un risultato favorevole, considerando il gap tra Svezia e Argentina. Ipotizzando, però, un’eventuale impresa delle albicelesti, in caso di parità punti tra Italia e Argentina, verrà valutata la differenza reti in tutte le partite del girone e, in questo caso, pesano le cinque reti subite dall’Italia contro le svedesi.

La situazione attuale nel Gruppo G vede la Svezia prima a punteggio pieno (6 punti) seguita dall’Italia, con 3 punti, e Sudafrica e Argentina, con un punto ciascuno.

Per quanto riguarda gli ascolti, la prima partita delle azzurre è stata vista da 861.000 telespettatori, con uno share pari al 20.7%, mentre la seconda partita, andata in onda lo scorso 29 luglio, ha registrato 922.000 telespettatori, pari ad uno share del 20,78%.

Dove vedere Sudafrica-Italia in diretta

Sudafrica-Italia andrà in onda su Rai 1 a partire dalle ore 9 (il collegamento avrà inizio alle ore 8:45). La partita sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.

La telecronaca del match sarà affidata a Tiziana Alla e Carolina Morace mentre le interviste saranno a cura di Alessandra D’Angiò. In studio, ci saranno Simona Rolandi e Katia Serra.