Su Prime Video la serie Tv con Sabrina Ferilli che ti conquisterà: trama, cast e puntate

Anno nuovo, nuove serie tv. Prime video ha cominciato il 2026 regalando ai propri clienti tutte le puntate di Gigolò per caso – La sex guru che, in questa seconda stagione, ha ancora come protagonisti la coppia padre-figlio interpretata da Christian De Sica e Pietro Sermonti. In questa stagione che non rappresenta un vero sequel della prima stagione nel vero senso del termine, Giacomo e Alfonso Bremer sono affiancati da una nuova, audace sex guru che è appena arrivata in città e che sta per sconvolgere la loro vita.

Ad interpretare la sex guru è proprio Sabrina Ferilli, protagonista indiscussa di questa stagione televisiva. Attualmente in onda su canale 5 con la fiction “A testa alta” in cui interpreta una preside la cui vita viene sconvolta dopo la diffusione di un suo video intimi, in Gigolò per caso – La sex guru, l’attrice tira fuori anche la parte più ironica e sensuale della sua personalità.

Gigolò per caso – La sex guru: la serie tv che sta conquistando tutti

Gigolò per cao – La sex guru è una serie tv disponibile su Prime Video dal 2 gennaio con tutti i sei episodi. I protagonisti sono ancora una volta Giacomo che è costretto a rimandare il pensionamento continuando a lavorare e Alfonso, il figlio, il cui matrimonio con Margherita interpretata da Ambra Angiolini affronta una crisi che Margherita decide di risolvere con la separazione seguendo i consigli della sex guru Rossana Astri di cui è diventata una fan.

La separazione riporta sul mercato Alfonso per la grande gioia di papà Giacomo che deve fronteggiare sia la crisi del suo lavoro che un problema fisico che cerca di risolvere con l’aiuto di un urologo interpretato da Valerio Lundini. Figura fondamentale di questa serie tv è proprio la presenza della sex guru Rossana Astri che, con i suoi slogan e i suoi film femministi come “Il piacere è solo mio” porta le donne a guardare in modo differente il rapporto di coppia.

La guru femminista che insegna a fare a meno degli uomini diventa così il punto di riferimento di diverse donne, compresa Margherita, sconvolgendo di fatto la vita di Alfonso e Giacomo e mettendo fortemente in crisi la loro attività professionale. Una serie tv super leggera, divertente e che porta anche a riflettere su temi come l’eros e l’amore. Tutti gli episodi durano circa 30 minuti ciascuno.

Tra le tante serie tv che le piattaforme propongono in questo inizio d’anno, dunque, quella con Sabrina Ferilli, Christian De Sica e Pietro Sermonti rappresenta una venta di allegria, divertimento e leggerezza.