“A testa alta”: trama, cast e puntate della nuova serie di Canale 5 con Sabrina Ferilli

Sabrina Ferilli torna su Canale 5 con una nuova serie intitolata A testa alta – Il coraggio di una donna, in onda in prima serata a partire da mercoledì 7 gennaio. Prodotta da Marco Belardi per Banijay Studios Italy, la serie è una coproduzione RTI – Banijay Studios Italy e scritta da Mizio Curcio, Andrea Nobile, Nicoletta Senzacqua e Paolo Marchesini. Diretta da Giacomo Martelli, A testa alta vanta un cast che include, tra i tanti, Francesco Petit, Raniero Monaco Di Lapio, Fabrizio Ferracane, Gioia Spaziani, Maria Chiara Augenti, e Ninni Bruschetta.

La trama della nuova serie Mediaset A testa Alta

Sabrina Ferilli interpreta la protagonista Virginia Terzi, preside di un liceo in un borgo sul lago alle porte di Roma. Lei è una brillante educatrice, oltre che ideatrice di A Testa Alta, un progetto contro la dipendenza digitale. Sta per realizzare il suo sogno più grande, ma viene improvvisamente travolta in uno scandalo mediatico per via di un video intimo diffuso senza consenso. Tutto il borgo la osserva e la giudica, ma Virginia prova a rialzarsi. Accanto a lei c’è il figlio sedicenne Rocco, sensibile e appassionato di scacchi che è costretto ad affrontare le conseguenze dello scandalo. Nel mentre vive il suo primo amore con Nina, sua compagna di classe intrappolata in una storia tossica con Alex, figlio del Sindaco Morrone.

A dare sostegno a Virginia ci sono inoltre Giulia, vicepreside e sua amica, e Marco Colaianni, professore di educazione fisica che si dice pronto ad esporsi per proteggere Virginia dalle conseguenze del video. Ci si domanda chi possa avercela con la preside e per quale ragione e, in questa fase, è necessario il sostegno di Cecilia, sorella e ispettrice di polizia. Nel frattempo, Virginia viene colpita da un “nemico invisibile” che cerca in tutti i modi di allontanarla dalla scuola e di isolarla. Tutti i sospetti vanno a finire su suo marito Luigi, un brillante avvocato che nasconde però un segreto, ma anche sul costruttore – avido – Bodoni e sulla sua giovanissima figlia Elena.

Le parole di Sabrina Ferilli

“Parliamo di revenge porn” – ha spiegato l’attrice – “Ho pensato che questo fosse un tema di grande attualità. Il ‘revenge porn’ può avere purtroppo esiti fatali soprattutto quando si tratta di persone giovani, non strutturate, che non riescono a trovare la forza per reagire. Per questo credo che sarebbe necessario inserire nei programmi scolastici delle ore di insegnamento per spiegare ai giovani cosa succede con i social, come usarli, come difendersi e anche come sviluppare un sano distacco“.