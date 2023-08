Con la replica della prima stagione a partire da giovedì 10 agosto 2023, il pubblico che si è già affezionato nella primavera del 2022 ai casi della legal dramedy di Raiuno non può non chiedersi: ma Studio Battaglia 2 quando esce? Una risposta, seppur parziale, c’è già.

Durante la presentazione dei palinsesti Rai e dell’offerta per la prossima stagione televisiva della fiction della tv di Stato, è stato infatti comunicato, tra le varie date di partenza delle serie tv in programmazione, che Studio Battaglia 2 andrà in onda nei primi sei mesi del 2024.

Per ora, quindi, non è dato sapere se la fiction tornerà in onda gennaio, a marzo o a maggio. La prima stagione andò in onda a cavallo tra marzo e aprile 2022: potrebbe essere ripetuta questa collocazione, ma non si escludono anche altre alternative. Quel che è certo è che la seconda stagione ripartirà da dove si è conclusa la prima.

-ATTENZIONE: SPOILER-

Le sorelle avvocate Anna (Barbora Bobulova) e Nina (Miriam Dalmazio) tornano a lavorare con la madre Marina (Lunetta Savino) nel prestigioso Studio Zander, ora diventato Zander Battaglia. I patti erano che Marina sarebbe uscita di scena appena chiuse le ultime cause, ma per Zander (David Sebasti) liberarsi di lei sarà più arduo del previsto.

Ritroviamo anche Massimo (Giorgio Marchesi) con cui Anna, nel finale della prima stagione, si era lasciata andare a una travolgente passione. Per lei, sposata con Alberto (Thomas Trabacchi) da cui ha avuto due figli, è arrivata l’ora di chiedersi quale sia la scelta giusta, tra i sentimenti e le emozioni, anche se questo significa rinunciare a una parte della propria felicità.

Cuore del racconto, dunque, sono come sempre le donne Battaglia, tre divorziste e una neo-sposa, la sorella minore Viola (Marina Occhionero). Quattro donne in diverse fasi della vita, ognuna con i propri sogni e turbamenti, unite da un amore profondo e un’invincibile ironia che le ha sempre salvate.

Se proprio Viola cerca di emanciparsi dalla famiglia ma si scontra con le difficoltà della vita adulta e con il costo folle degli affitti milanesi, Nina dovrà mettere in discussione quello che credeva di desiderare, perché a volte crescere significa anche non aver paura di cambiare.

Come nella precedente stagione, inoltre, in ogni episodio si svilupperà un caso legale di cui si dovrà occupare lo Studio Zander Battaglia, andando a trattare alcuni tra i temi più attuali del diritto di famiglia. Inoltre, Anna sarà alle prese con un delicato e doloroso caso di separazione legale, accettando di rappresentare la famosa chef-influencer “Michela in famiglia” contro il marito Corrado, uomo manipolatore che controlla e gestisce il fortunato business che hanno creato.

Anche la seconda stagione di Studio Battaglia è scritta da Lisa Nur Sultan, con Federico Baccomo (co-sceneggiatore degli episodi 2 e 5); Lisa Nur Sultan è anche l’adattatrice della serie, che proviene dall’inglese The Split, andata in onda sulla Bbc One per tre stagioni.