Questa sera, con l’esordio della nuova edizione di Dritto e rovescio, parte ufficialmente la stagione televisiva 2022-2023. È tempo quindi di studi da preparare e da allestire per i programmi che si avvicinano al via, soprattutto lì dove le scenografie verranno rinnovate. Questo pare essere il caso di Cartabianca, che torna in onda martedì 30 agosto e che almeno per il debutto non andrà in onda dallo studio 3 della Dear, divenuto dallo scorso anno la casa del programma di Bianca Berlinguer.

La rinnovata scenografia non sarebbe ancora ultimata e quindi per la prima puntata è prevista la messa in onda da uno studio provvisorio, rappresentato dallo studio 4 del centro di produzione di Saxa Rubra, uno studio non affatto sconosciuto all’ex direttrice del Tg3 che dà lì ha condotto Cartabianca fino al giugno 2021 e che ora è occupato da Agorà Estate.

La Berlinguer si troverà dunque ospitata in un centro di produzione diverso – nel quale però si trova la redazione del programma – e in uno studio diverso, come avvenuto per i quattro appuntamenti speciali di Mezz’ora in più condotti fino alla scorsa domenica da Lucia Annunziata, che, in attesa di riprendere con la nuova stagione dal suo studio in via Teulada, è andata in onda dallo studio 3 di Saxa Rubra, studio che ospita abitualmente le trasmissioni del mattino di Rai1.

Mattino Cinque, che riprenderà ad andare in onda lunedì 5 settembre, tornerà invece nello studio polifunzionale 15 di Cologno Monzese, dove si è conclusa anche la scorsa stagione del programma guidato da Francesco Vecchi e Federica Panicucci, dopo il trasloco natalizio nel rinnovato studiato, che ospita ora tutti i notiziari Mediaset, ad eccezione del Tg5, saldamente ancorato al Palatino, a Roma.

All’epoca sembrava che lo spostamento di studio dovesse essere temporaneo e legato alla scelta di continuare ad andare in onda nel periodo festivo con la sola conduzione di Vecchi e con il titolo Mattino Cinque News: con il ritorno della Panicucci, però, alla fine si è rimasti comunque nello studio 15 e si è mantenuto il titolo con l’aggiunta News, che potrebbe tornare anche nella nuova edizione.