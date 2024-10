Il cast della serie tv Stucky, novità di Raidue in onda da mercoledì 30 ottobre 2024 anche su RaiPlay, vede come componenti fissi di tutti e sei gli episodi un gruppo abbastanza ristretto di interpreti, capitanati da Giuseppe Battiston nei panni del protagonista, l’ispettore Giuseppe Stucky, in servizio per la Questura di Treviso (che in realtà nella serie vediamo poco: il protagonista è solito riordinare le idee nell’osteria dell’amico Secondo).

Per Battiston, in realtà, questa non è la prima volta che interprete Stucky: nel 2017, infatti, fu protagonista di “Finché c’è prosecco c’è speranza”, film di Antonio Padovan tratto anch’esso da un libro di Fulvio Ervas, così come la serie .

Da segnalare che sia nel cast del film che della serie compare anche Roberto Citran, però in due ruoli differenti: nella pellicola cinematografica era Sergio Leonardi, mentre nella serie tv è Enrico Fioroni. Numerosi, oltre a lui le guest-star dei vari episodi, tra cui Thomas Trabacchi, Marina Rocco, Denis Fasolo e Stefano Dionisi.

Il cast di Stucky

Giuseppe Battiston è Giuseppe Stucky

Giuseppe Stucky, ispettore capo della Polizia in forza alla Questura di Treviso è un tipo sui generis: apparentemente compassato e solitario, odia la vista dei cadaveri, non ama la tecnologia e organizza le indagini a modo suo, servendosi di tanti foglietti fitti di appunti che si diverte a disporre su un tavolo come tasselli di un puzzle per mappare l’animo di chi incontra e porsi le domande giuste, fino a ricomporre la vicenda che lo porta alla soluzione del caso. Stucky non ama lavorare nel suo ufficio, ma preferisce formulare le sue ipotesi e i suoi ragionamenti passeggiando per Treviso o seduto davanti ad un buon bicchiere di vino nell’osteria del suo amico Secondo (Diego Ribon).

Barbora Bobulova è Marina Šimkova

Medico legale forte, determinata e risolutiva sul lavoro. Nella vita privata, invece, sembra vivere continui alti e bassi che Stucky osserva e accoglie con dolcezza e premura, mentre lei sorride con tenerezza delle piccole manie dell’ispettore. I due sono sulla stessa lunghezza d’onda e si bilanciano a vicenda: lui tutto istinto, lei tutta testa. Marina potrebbe essere la partner perfetta per Stucky, ma per ora sono solo buoni amici.

Diego Ribon è Secondo

È l’oste, quello che si può definire l’amico di una vita di Stucky. Tra un bicchiere e l’altro i due condividono gioie, dolori e pensieri. Secondo gestisce la sua osteria, divertendosi con tutti gli avventori, ma al nostro ispettore dedica sempre del tempo (e un piatto speciale) per ascoltarlo o stimolarlo. È con Secondo, infatti, che Stucky ricostruisce i tasselli del delitto per metterli insieme, perché in osteria si pensa meglio e perché in casa di amici ci si sente protetti!

Alessio Praticò e Laura Cravedi sono Fabio Guerra e Ilaria Landrulli

Sono i due poliziotti che affiancano Stucky nelle sue indagini. Ilaria Landrulli, giovanissima e piena di voglia di fare, è molto attenta, precisa, sempre sul pezzo. Fabio Guerra, meridionale, simpatico con la sua aria sbadata, è a volte un po’ inopportuno ma sicuramente fidato. Niente di meglio di questa strana coppia per accompagnare il nostro Ispettore che spesso si dimentica di loro ma, altrettanto spesso, li sottopone a prove inaspettate. Eppure, Landrulli e Guerra – senza sapere il perché – non possono fare a meno di Stucky e delle sue stranezze. Lo stimano, lo seguono, gli danno retta, anche quando non lo capiscono: sanno che in un modo o nell’altro lui scoprirà chi è l’assassino e perché ha ucciso. E sanno anche di essere preziosi per lo sviluppo delle indagini, ciascuno a modo suo.

Altri personaggi

Stucky, le foto della nuova fiction di Rai 2 Guarda le altre 58 fotografie →

Thomas Trabacchi è Luca Della Torre;

è Luca Della Torre; Marina Rocco è Simona Zanon;

è Simona Zanon; Astrid Casali è Laura Varotto;

è Laura Varotto; Paola Sambo è Margherita Varotto;

è Margherita Varotto; Michele Ebrunea è Giacomo Ballarin;

è Giacomo Ballarin; Denis Fasolo è Antonio Martini;

è Antonio Martini; Roberto Citran è Enrico Fioroni;

è Enrico Fioroni; Stefano Scandaletti è Dario Berrin;

è Dario Berrin; Stefano Dionisi è Piero Massarin.