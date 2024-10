Rai 2 torna a proporre fiction originali targate Rai e lo fa con un nuovo personaggio che sembra perfetto per la seconda rete del servizio pubblico, ovvero Stucky, l’ispettore che dà anche il nome alla nuova serie tratta (come ormai accade sempre più spesso) dai romanzi di Fulvio Ervas. Un viaggio nella provincia trevigiana e più in generale in quella italiana per delle indagini che mettono alla prova protagonista e pubblico. Volete saperne di più su Stucky? Continuate a leggere!

Quando va in onda la fiction Stucky?

La messa in onda della serie tv è prevista a partire da mercoledì 30 ottobre 2024, alle 21:20, su Rai 2.

Come vedere Stucky su RaiPlay?

Il primo episodio è stato caricato in anteprima su RaiPlay lunedì 28 ottobre. Le altre puntate si possono recuperare in streaming dopo la messa in onda su Rai 2 sempre su RaiPlay e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. A questo link la pagina ufficiale della fiction.

Stucky fiction, quante puntate sono?

In tutto, le puntate della prima stagione sono sei, ciascuna della durata di 60 minuti circa. Raidue ne manda in onda una a settimana, ogni mercoledì. Il finale di stagione va quindi in onda il 4 dicembre.

Stucky fiction, cast

Il cast della serie tv è guidato da Giuseppe Battiston, attore visto al cinema e in tv in numerose serie (tra cui Volevo fare la rockstar). Al suo fianco, Barbora Bobulova, anche lei presente in numerose fiction italiane (come Studio Battaglia).

Stucky fiction, la trama

Liberamente ispirata ai romanzi di Fulvio Ervas, la serie Stucky esplora il cuore inquieto della provincia italiana. Origini persiane, temperamento flemmatico e sornione, l’ispettore Stucky è in forza alla Questura di Treviso e si muove a proprio agio nelle pieghe oscure del nord-est italico, tra vecchi centri storici, periferie postmoderne e campagne sonnolente, affrontando casi in cui lo studio di un delitto non è solo disvelamento razionale dell’enigma, ma anche e soprattutto un pretesto per osservare e indagare la condizione umana. Suoi compagni di viaggio, il medico legale Marina, con cui Stucky ha un rapporto di intensa e un po’ maldestra intimità, l’oste Secondo, consigliere e mentore, e i due poliziotti a lui assegnati, Guerra e Landrulli, che hanno imparato ad amarlo, ma non ancora a capirlo.

Stucky fiction, regista e sceneggiatori

Dietro la macchina da presa della serie c’è Valerio Attanasio, che ha anche firmato il soggetto di serie con Matteo Visconti (Volevo fare la rockstar) e Marco Pettenello. A produrre Marica Stocchi per Rosamont, insieme a Rai Fiction e Rai Com, con il contributo della Regione Veneto.

Stucky serie tv, ambientazione

Le riprese sono avvenute tra la primavera e l’estate 2024 a Treviso, nelle vie e piazze della città. L’osteria dove si reca il protagonista si trova in centro, mentre gli interni sono stati girati a Roma.

Stucky, i libri

La serie tv è tratta dalla serie di libri di Fulvio Ervas edito da Marcos y Marcos con protagonista l’ispettore Stucky. Ad oggi l’autore ha scritto dieci libri con protagonista Giuseppe Stucky: l’ultimo, “Il tatuatore innamorato”, è del 2024.

Stucky, il film

Giuseppe Battiston aveva già interpretato Stucky, ma al cinema, nel 2017, nel film “Finché c’è prosecco c’è speranza”, diretto da Antonio Padovan.