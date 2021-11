Le veline Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva tornano a Striscia la Notizia. No, non si tratta una svista, ciò che avete appena letto è la realtà. Questa sera, lunedì 8 novembre, alle 20:35 su Canale 5, il tg satirico ideato da Antonio Ricci e condotto da Sergio Friscia e Roberto Lipari dallo scorso 3 novembre riaccoglierà nel suo studio le veline ‘uscenti’ per un breve periodo.

Il motivo è presto detto, come annunciato in una nota dalla redazione di Striscia, Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, in questo momento sono in quarantena fiduciaria. Nei giorni scorsi le due ragazze hanno avuto un contatto con una persona che successivamente è risultata positiva al Coronavirus. La vicenda chiaramente ha portato la produzione ad attivare il protocollo nel pieno rispetto delle regole anti-Covid.

Striscia ci tiene a precisare che sia Giulia che Talisa stanno bene e che presto torneranno sul bancone dello storico programma che proprio ieri, 7 novembre, ha spento ben 33 candeline.

Shaila e Mikaela, entrate nella famiglia di Striscia la notizia nel settembre 2017, sono le veline dei record. Con oltre 900 puntate presenti (hanno lasciato il programma nel giugno 2021), la coppia si è aggiudicata il record di partecipazioni. Non è tutto, per tre edizioni hanno condotto Paperissima Sprinti (nell’estate 2019, 2020 e 2021) insieme al campione di bike trial ed inviato di Striscia Vittorio Brumotti e il Gabibbo.