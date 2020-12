Questa sera, lunedì 7 dicembre 2020, dietro il bancone di Striscia la Notizia, ritroveremo la coppia più longeva del telegiornale satirico di Antonio Ricci. Ovviamente, stiamo parlando di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

Per quanto riguarda quest’edizione di Striscia la Notizia, quella composta da Greggio e Iacchetti sarà precisamente la quarta coppia: in realtà, questa prima parte di stagione avrebbe dovuto essere affidata completamente a Ficarra e Picone ma quest’ultimo si è dovuto assentare a causa del COVID-19. Valentino Picone è stato sostituito da Cristiano Militello, per una puntata, e da Sergio Friscia, per le puntate successive.

Com’è noto Ficarra e Picone, anche loro coppia storica che debuttò a Striscia la Notizia nel lontano 2005, recentemente, hanno comunicato in diretta la decisione di lasciare definitivamente il programma di Antonio Ricci. La puntata andata in onda sabato scorso, 5 dicembre 2020, quindi, è stata l’ultima condotta dai due comici siciliani che hanno salutato il pubblico di Canale 5 con un inchino.

Da una coppia storica che lascia, quindi, ad una coppia granitica che, come già anticipato, tornerà regolarmente al timone del programma anche quest’anno.

Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti condurranno Striscia la Notizia per la 27esima edizione consecutiva.

Le puntate di Striscia che Greggio e Iacchetti hanno condotto in coppia, fino ad ora, sono 2453.

Ezio Greggio, essendo presente nel programma fin dalla prima edizione del 1988, ha condotto 4.101 puntate.

Enzo Iacchetti, invece, arrivato a Striscia la Notizia nel 1994, ad oggi, ha condotto 2.639 puntate.

La coppia Greggio-Iacchetti sarà al timone del programma dell’access-prime time di Canale 5 fino al prossimo 6 marzo.

La puntata di questa sera, come da previsione, avrà una durata notevole in quanto il Grande Fratello Vip, come di consueto, non parte, ormai, prima delle ore 21:45.

TvBlog seguirà la prima puntata di quest’edizione di Striscia condotta da Greggio e Iacchetti e, dopo la messa in onda, procederà con la classica recensione.