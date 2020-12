Belandi, e chi se l’aspettava: Ficarra e Picone dicono addio a Striscia La Notizia. Nella puntata del 30 novembre del tg satirico di Canale 5, la coppia di comici siciliani ha annunciato che la prima settimana di dicembre sarà l’ultima della loro avventura alla conduzione del programma. Un annuncio a sorpresa, a una settimana dal consueto scambio di testimoni stagionale, che questa volta coincide anche con l’abbandono del bancone.

Ecco le parole con cui Ficarra e Picone hanno confessato l’addio a Striscia La Notizia:

Oggi è cominciata per noi l’ultima settimana di conduzione di Striscia La Notizia, che però dobbiamo annunciarvi sarà l’ultimo anno nostro. Non vi nascondiamo che dopo 15 anni e 17 edizioni non è facile. Ringraziamo questa famiglia che ci ha accoccolato e lusingato con il suo affetto, facendoci sentire parte di loro.

Dopo il messaggio a sorpresa, conservato per i secondi finali della puntata, la coppia si è spesa per ringraziare in modo particolare il regista Antonio Ricci, il pubblico fedele e il Gabibbo, mascotte della trasmissione e pupazzo dalla lacrima facile. Picone ha lasciato intendere che, sebbene la scelta di lasciare la conduzione del programma sia decisa, nei prossimi anni la coppia potrebbe riaffacciarsi tra le Veline:

Non escludiamo che prima o poi si possa tornare, ma per ora passiamo il testimone.

Quale coppia sostituirà al tavolo di Striscia La Notizia Ficarra e Picone nella prossima edizione dell’access prime time di Canale 5? Si punterà su combinazioni già sperimentate o si prolungherà la permanenza in onda delle coppie storiche?