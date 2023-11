Torniamo a parlare di Striscia la notizia, ma stavolta i fuorionda di Andrea Giambruno non c’entrano. Il tg satirico di Antonio Ricci da questa settimana, ovviamente in accordo con l’azienda che la ospita, è tornato ad allungarsi, come accadeva puntualmente nelle scorse stagioni. Lunedì 6 novembre il programma attualmente condotto da Roberto Lipari e Sergio Friscia ha chiuso alle ore 21.31, mentre ieri, mercoledì 8 si è congedato dai telespettatori addirittura alle 21.34 (la puntata di martedì 7 non fa testo perché in onda in versione ridotta a causa della messa in onda in diretta della partita di Champions League Milan-Psg).

La promessa di Antonio Ricci a inizio stagione

Il 21 settembre nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova – la 36esima – stagione di Striscia la notizia, Antonio Ricci aveva annunciato: “Quest’anno Striscia finirà alle 21.25. In passato chiudevamo più tardi per sopperire alla debolezza del prime time della rete. Adesso l’azienda è sicura di avere prime serate forti, quindi noi ci ritiriamo prima“.

Effettivamente fino alla scorsa settimana la trasmissione dell’access prime time di Canale 5 ha mantenuto la promessa, chiudendo praticamente sempre alle ore 21.25, ossia una ventina di minuti prima rispetto a quanto accadeva fino a giugno 2023. Qualcosa è cambiato da lunedì scorso.

Il messaggio alla Rai di Pier Silvio Berlusconi

Ieri, martedì 8 novembre, in un colloquio con Il Corriere della Sera, l’amministratore delegato Mediaset Pier Silvio Berlusconi ha parlato del tema degli orari di partenza della prima serata. Ecco il passaggio in questione: “È una questione partita tempo fa per la competizione tra Striscia e Affari tuoi. Abbiamo deciso di fermarci prima dando il buon esempio e facendo la prima mossa, pur rischiando qualche decimale di ascolto in prime time. In questo modo abbiamo offerto un servizio a tutto il pubblico e dato l’opportunità alla Rai di fare lo stesso, consentendo alle famiglie italiane di seguire davvero fino in fondo tutti i programmi”. Su un possibile punto di incontro: “Basterebbe guardarsi negli occhi e chiudere alla stessa ora. Io sono pronto da subito”.

L’orario di chiusura di Striscia la notizia e le domande ancora senza risposta

Striscia la notizia da questo momento in poi continuerà a chiudere più tardi rispetto a quanto fatto a inizio stagione, facendo slittare la partenza della prima serata? Se sì, lo farà fino a quando la Rai – servizio pubblico – non risponderà all’appello/invito di Pier Silvio Berlusconi e quindi fino a quando non accorcerà Affari tuoi che attualmente chiude sempre intorno alle 21.35?