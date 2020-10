Striscia la Notizia, Valentino Picone positivo al test sierologico

Dopo la notizia di oggi riguarda la positività al COVID-19 di Gerry Scotti, anche Valentino Picone, conduttore di Striscia la Notizia insieme a Salvatore Ficarra, è risultato positivo al test sierologico.

Picone, quindi, non sarà presente dietro il bancone del telegiornale satirico di Antonio Ricci per quanto riguarda la puntata di stasera. Accanto a Ficarra, ci sarà Cristiano Militello, il comico e conduttore radiofonico che, dal 2004, si occupa della rubrica Striscia lo Striscione nella quale commenta ironicamente la giornata del campionato di Serie A, conclusasi il giorno prima, e intervista tifosi ai quali chiede di salutare i conduttori.

Cristiano Militello, seppur per cause di forza maggiore, quindi, diventerà il 67esimo conduttore di Striscia la Notizia. Militello, per la cronaca, aveva già condotto comunque lo spin-off Striscia la Domenica, dal 2009 al 2011.

La coppia Ficarra-Cristiano Militello, lo ripetiamo, provvisoria e non prevista, sarà la 52esima coppia di conduttori di Striscia la Notizia.

Valentino Picone, stando a quanto reso noto da Striscia la Notizia e pubblicato da un’agenzia Ansa, è risultato positivo al test sierologico rapido, si è sottoposto al tampone ed è in attesa dell’esito. Picone, quindi, salterà la puntata di Striscia di stasera in via precauzionale, com’è sostanzialmente capitato ad Alessia Marcuzzi che ha saltato una puntata de Le Iene Show dopo essere risultata positiva al test rapido. Nel caso della conduttrice romana, il tampone ha dato fortunatamente esito negativo.

Ricordiamo che anche Antonio Ricci è risultato positivo al COVID-19 ed è stato ricoverato in via precauzionale all’ospedale di Albenga, la sua città d’origine. La notizia era stata pubblicata da Il Secolo XIX. Il ricovero di Antonio Ricci non ha influito sulla messa in onda di Striscia la Notizia.

Come già scritto in apertura, anche Gerry Scotti, anche lui conduttore di Striscia, oggi, ha comunicato, in prima persona sui social, la propria positività al COVID-19.