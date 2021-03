Questa sera, lunedì 8 marzo 2021, dietro il bancone di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5 alle ore 20:35, ritroveremo, per il secondo anno consecutivo, la coppia formata da Gerry Scotti e Francesca Manzini che rimarrà al timone del tg satirico ideato da Antonio Ricci per un totale di tre settimane, fino al prossimo 27 marzo.

Come ricordiamo, Francesca Manzini, che ha commentato la settimana “sanremese” nei panni di Mara Venier, ha esordito a Striscia la Notizia durante la scorsa edizione, conducendo il programma dal 2 al 7 marzo 2020, come già anticipato, sempre al fianco di Gerry Scotti.

Gerry Scotti e Francesca Manzini prenderanno il posto di Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti che hanno condotto Striscia la Notizia dal 7 dicembre scorso fino a sabato 6 marzo.

La coppia Scotti/Manzini sarà la quinta coppia di quest’edizione, se consideriamo il fatto che Picone, partner di Ficarra, è stato sostituito da Cristiano Militello e da Sergio Friscia a causa del COVID-19.

Gerry Scotti, nel comunicato ufficiale, ha ricordato un episodio rimasto nella storia del programma:

Sono passati 24 anni dalla mia prima conduzione del tg satirico ma, sembra incredibile anche a me, l’emozione è sempre la stessa. Non è più la stessa, invece, la scrivania che il sottoscritto ha sfondato!

Francesca Manzini, invece, ha citato addirittura papa Giovanni Paolo II:

Tornare a Striscia al fianco di Gerry dopo un anno ha il sapore di casa, di felicità, di gratitudine e di responsabilità. E, come disse qualcuno… “se mi sbaglio mi corrigerete”!

Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, ha dato il benvenuto alla nuova coppia con queste dichiarazioni:

Saluto e ringrazio Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, autentiche colonne del TG satirico di Antonio Ricci, che da sempre nobilita l’access di Canale 5. E do il benvenuto a Gerry Scotti e Francesca Manzini: uno senatore di Canale 5 e l’altra talento dell’imitazione e non solo. In bocca al lupo a tutti!

Al termine della messa in onda della puntata di Striscia la Notizia, su TvBlog sarà disponibile una recensione.