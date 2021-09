Oggi nello studio 14 di Cologno Monzese è stata presentata alla stampa l’edizione numero 34 di Striscia la notizia, al via lunedì prossimo su Canale 5 alle ore 20.35. Erano presenti la nuova coppia di conduttori formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani e le nuove veline Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti.

Antonio Ricci, patron di Striscia la notizia, ha spiegato di aver scelto questi conduttori “perché mi piace vincere facile“:

Siani non è solo un attore, ma anche un regista, se la canta e se la suona. Vanessa per me è un sogno che si avvera, è completa, ironica, basta che faccia un’espressione e ti dà già un commento.

Quindi ha annunciato che dopo di loro dietro il bancone del tg satirico di Canale 5 arriveranno due inviati promossi a conduttori, ossia Sergio Friscia (che aveva già condotto Striscia lo scorso anno, al posto di Valentino Picone, fermato a casa dal covid) e Roberto Lipari (al debutto assoluto, dopo due anni da inviato, nel 2016 vinse Eccezionale Veramente su La 7). Poi arriveranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, poi per un mese ci saranno Francesca Manzini e Gerry Scotti, mentre a chiudere la stagione saranno Michelle Hunziker e Gerry Scotti.

Anche in questa edizione il pubblico da casa sentirà le risate finte (“anzi, quest’anno sono arricchite dalla risata di Marco Damilano, che oltre al giornalista fa la claque a Propaganda Live. Venerdì scorso Sabina Guzzanti non voleva far ridere, ma Damilano si è fatto delle sganasciate che sono state prese e verranno inserite assieme alle altre”).

Ricci ha commentato il caso che coinvolse alcuni mesi fa Striscia la notizia, dopo lo sketch di Michelle Hunziker e Gerry Scotti, considerato razzista nei confronti dei cinesi:

Sulla questione dell’anno scorso Striscia non ha chiesto nemmeno scusa. Vi annuncio che abbiamo denunciato Diet Prada per quel casino che ci hanno fatto sugli occhietti dei cinesi, per cui un giudice dovrà giudicare il comportamento di Diet Prada che è stato strumentale perché l’attacco non era a Striscia ma a una casa di moda. Michelle non c’entrava niente, ma l’hanno attaccata perché è la moglie di Trussardi. Una settimana prima che a Gerry e Michelle venisse in mente di fare gli occhietti, una cosa bambinesca, su Rai1 era andata in onda una cosa sui cinesi sulla quale Diet Prada non è intervenuta. Il giorno dopo la polemica sui cinesi volevo far fare una gag a Gerry Scotti in cui si diceva che lui aveva mangiato il cane, poi lui non se l’è sentita.

Tra gli inviati ci sarà la new entry Nando Timoteo, nei panni di un finto giornalista inviato sul campo per raccontare, con il filtro dell’ironia, i fatti salienti dell’attualità. Dario Ballantini, invece, interpreterà i ministri Cingolani e Lamorgese. Friscia si trasformerà in Conte e Grillo assieme, mentre Valeria Graci vestirà i panni di una Puffetta Leotta.