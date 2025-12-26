Stranger Things 5, il Volume 2 manda di nuovo in tilt Netflix: cosa è successo nella notte

Notte di passione per gli amanti di Stranger Things con il Volume 2 del quinto capitolo che sbarca su Netflix e, ancora una volta, una ondata di accessi notturni ha mandato la piattaforma momentaneamente in tilt.

Era praticamente inevitabile: alle 2.00 del 26 dicembre, orario di uscita italiana del Volume 2 di Stranger Things 5, milioni di utenti si sono collegati a Netflix tutti nello stesso momento. Nel giro di pochi istanti sono arrivate segnalazioni di errori, profili bloccati e difficoltà ad accedere alla piattaforma. Un sovraccarico vero e proprio, identico a quello già registrato all’uscita del Volume 1.

Stranger Things 2, Netflix in breakdown

Il disservizio è durato comunque pochissimo: verso le 2.10 Netflix aveva già ripristinato tutto, consentendo agli utenti di iniziare la maratona notturna. Un crash lampo, ma sufficiente a trasformarsi in trending topic e a confermare, ancora una volta, la potenza del fenomeno Stranger Things.

Episodi extra‑lunghi e conto alla rovescia per il finale

Il Volume 2 porta quattro episodi dalla durata quasi cinematografica: La scossa (1 ora e 8 minuti), La fuga da Camazotz (1 ora e 15 minuti), Il ponte (1 ora e 6 minuti) e l’ottavo episodio finale, Il mondo reale, che sarà il più lungo di tutta la serie con un runtime di 2 ore e 8 minuti.

Le anticipazioni mostrano un Sottosopra più oscuro che mai: Max è ancora in coma, Lucas tenta di salvarla, Undici si affida a Kali per scoprire il punto debole di Vecna. E, intanto, Dustin e Steve promettono di restare uniti fino alla fine.

Stranger Things, in attesa del gran finale

Il vero conto alla rovescia, però, è per il 1 gennaio 2026, data di uscita dell’ultimo episodio. Un finale che Netflix ha già definito epico e che potrebbe rappresentare uno dei momenti più visti nella storia della piattaforma.

Se la notte del 26 dicembre è bastata per mandare tutto in tilt per qualche minuto, viene spontaneo chiedersi cosa succederà quando il mondo intero premerà play sull’ultimo capitolo di una delle serie simbolo dell’era dello streaming.