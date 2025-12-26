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Stranger Things 5, il Volume 2 manda di nuovo in tilt Netflix: cosa è successo nella notte

Notte di passione per gli amanti di Stranger Things con il Volume 2 del quinto capitolo che sbarca su Netflix e, ancora una volta, una ondata di accessi notturni ha mandato la piattaforma momentaneamente in tilt.

di Stefano Benzi
Stranger Things 5, il Volume 2 manda di nuovo in tilt Netflix: cosa è successo nella notte
26 Dicembre 2025 11:30

Era praticamente inevitabile: alle 2.00 del 26 dicembre, orario di uscita italiana del Volume 2 di Stranger Things 5, milioni di utenti si sono collegati a Netflix tutti nello stesso momento. Nel giro di pochi istanti sono arrivate segnalazioni di errori, profili bloccati e difficoltà ad accedere alla piattaforma. Un sovraccarico vero e proprio, identico a quello già registrato all’uscita del Volume 1.

Stranger Things 2, Netflix in breakdown

Il disservizio è durato comunque pochissimo: verso le 2.10 Netflix aveva già ripristinato tutto, consentendo agli utenti di iniziare la maratona notturna. Un crash lampo, ma sufficiente a trasformarsi in trending topic e a confermare, ancora una volta, la potenza del fenomeno Stranger Things.

Stranger Things 5
SI avvia alla conclusione la saga Stranger Things – Creddits Netflix (TVBlog.it)

Episodi extra‑lunghi e conto alla rovescia per il finale

Il Volume 2 porta quattro episodi dalla durata quasi cinematografica: La scossa (1 ora e 8 minuti), La fuga da Camazotz (1 ora e 15 minuti), Il ponte (1 ora e 6 minuti) e l’ottavo episodio finale, Il mondo reale, che sarà il più lungo di tutta la serie con un runtime di 2 ore e 8 minuti.

Le anticipazioni mostrano un Sottosopra più oscuro che mai: Max è ancora in coma, Lucas tenta di salvarla, Undici si affida a Kali per scoprire il punto debole di Vecna. E, intanto, Dustin e Steve promettono di restare uniti fino alla fine.

Stranger Things, in attesa del gran finale

Il vero conto alla rovescia, però, è per il 1 gennaio 2026, data di uscita dell’ultimo episodio. Un finale che Netflix ha già definito epico e che potrebbe rappresentare uno dei momenti più visti nella storia della piattaforma.

Se la notte del 26 dicembre è bastata per mandare tutto in tilt per qualche minuto, viene spontaneo chiedersi cosa succederà quando il mondo intero premerà play sull’ultimo capitolo di una delle serie simbolo dell’era dello streaming.

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